Marchas y bloqueos en CDMX HOY 27 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Aspecto de una manifestación por Ayotzinapa en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

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Este lunes 27 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 27 de julio se espera una marcha y seis concentraciones.

Marchas

ASPIRANTES A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO: Se concentrarán en las estaciones Metro “Universidad” (Av. Antonio Delfín Madrigal y Mario de la Cueva) y Metrobús “Ciudad Universitaria” (Av. Insurgentes Sur y Mario de la Cueva), Col. Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán a las 11:00 hrs con destino a la Biblioteca Central de la UNAM. (Nota: Exigen transparencia en resultados del examen de admisión en línea o regreso a examen presencial; aforo aprox. 300 personas; no se descarta afectación de vialidades).

Concentraciones

POLICÍA ACTIVOS Y PENSIONADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO : Se concentrarán en el Monumento a la Revolución (Av. Plaza de la República s/n, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 hrs. (Nota: Exigen bono mundialista 2026; aforo aprox. 100 personas; se podrían sumar otras organizaciones) .

TODOS SOMOS FRANCISCANOS : Se concentrarán en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) (Medellín No. 202, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Protesta por supuesta corrupción y determinaciones sobre maltrato animal en el Refugio Franciscano; aforo aprox. 50 personas; podrían sumarse colectivos de defensa animal) .

FAMILIARES Y ESTUDIANTES DEL DOCENTE DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR : Se concentrarán en el Plantel “Carmen Serdán” del IEMS (Cda. Lago Ximilpa No. 88, Col. Argentina Antigua, Alc. Miguel Hidalgo) a las 11:00 hrs. (Nota: Exigen esclarecer el fallecimiento del docente tras denuncia previa; apoyados por Colectivo Niños con Mapa; aforo aprox. 150 personas) .

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en el Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs. (Nota: Jornada itinerante de difusión de derechos cannábicos y talleres; aforo aprox. 30 personas) .

FRENTE DE LIBERACIÓN CIUDADANA : Se concentrarán en la estación del Metro “El Rosario” Líneas 6 y 7 (Cultura Norte y Av. El Rosario, Col. El Rosario, Alc. Azcapotzalco) a las 15:00 hrs. (Nota: Evento “Metro Popular” por deficiencias de movilidad y en exigencia de rutas de RTP/Trolebús; aforo aprox. 30 personas) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. (Nota: Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” y recolección de firmas; aforo aprox. 30 personas).

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