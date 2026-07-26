¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 26 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY domingo 26 de julio

Estudiantes normalistas de Ayotzinapa se manifiestan en la Ciudad de México.
Estudiantes normalistas de Ayotzinapa se manifiestan en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Una manifestante porta la bandera venezolana, frente a la Embajada de EU en México.
Una manifestante porta la bandera venezolana, frente a la Embajada de EU en México. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

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Este domingo 26 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 26 de julio se esperan cuatro marchas y 10 concentraciones.

Marchas

  • COMUNIDAD LGBT+ CUAUTEPEC, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO: Concentración e inicio a las 09:00 hrs en Monumento a Morelos (Cantera Alfonza No. 48-A, Col. Forestal, Alc. Gustavo A. Madero) con destino a las inmediaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Norte (Jaime Nunó #155, Col. Chalma de Guadalupe, Alc. Gustavo A. Madero). (Nota: Se prevé un evento artístico/cultural al finalizar y un aforo aprox. de 300 personas).
  • MOVIMIENTO MEXICANO DE SOLIDARIDAD CON CUBA: Concentración e inicio a las 10:30 hrs en Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) con destino a la Antigua Embajada de los Estados Unidos de América (Av. Paseo de la Reforma No. 305, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: El Frente de la Juventud Comunista se reunirá previamente a las 08:30 hrs en la estación Buenavista para unirse a la marcha; aforo aprox. de 1,200 personas).
  • AMIGOS DEL REFUGIO FRANCISCANO: Concentración e inicio a las 11:00 hrs en Monumento a la Revolución, Alc. Cuauhtémoc con destino al Zócalo Capitalino. (Nota: Aforo aprox. de 120 personas).
  • MADRES Y PADRES DE LOS 43 ESTUDIANTES NORMALISTAS DESAPARECIDOS EN AYOTZINAPA, GUERRERO: Concentración e inicio a las 16:00 hrs en el Ángel de la Independencia, Alc. Cuauhtémoc con destino al Hemiciclo a Juárez. (Nota: No se descarta el arribo de autobuses que transportan manifestantes; aforo aprox. de 400 personas).

Concentraciones

  • VENTE VENEZUELA MÉXICO: Se concentrarán a las 10:00 hrs en Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Río Tiber, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: Aforo aprox. de 60 personas).
  • MERCY FOR ANIMALS, A.C.: Se concentrarán a las 10:00 hrs en Av. Paseo de la Reforma No. 115-121, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc (Camellón entre la Fuente de la Diana Cazadora y Ángel de la Independencia). (Nota: Aforo aprox. de 15 personas).
  • COLECTIVA “HILOS”: Se concentrarán a las 11:00 hrs en 1) Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) y 2) Parque Centenario (Felipe Carrillo Puerto, Col. Villa Coyoacán, Alc. Coyoacán). (Nota: Aforo aprox. de 25 personas).
  • PLATAFORMA 4:20: Se concentrarán a las 12:00 hrs en Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: Aforo aprox. de 30 personas).
  • COLECTIVO “LA COMUNA 4:20”: Se concentrarán a las 12:00 hrs en Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: Aforo aprox. de 50 personas).
  • COORDINADORA PRIMERO DE DICIEMBRE: Se concentrarán a las 12:00 hrs en Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: Aforo aprox. de 120 personas).
  • COMUNIDAD CICLISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO: Se concentrarán a las 13:00 hrs en Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Río Tiber, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: No se descarta la realización de una rodada ciclista hacia otro punto y la consecuente afectación vial; aforo aprox. de 80 personas).
  • DEVOTOS Y FIELES DE LA SANTA MUERTE: Se concentrarán a las 15:00 hrs en Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Río Tiber, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: Aforo aprox. de 600 personas).
  • MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán durante el día en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez). (Nota: Aforo aprox. de 30 personas).
  • COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”: Se concentrarán durante el día en Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: No se descarta afectación de vialidades; aforo aprox. de 100 personas)

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