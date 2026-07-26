Marchas y bloqueos en CDMX HOY 26 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Estudiantes normalistas de Ayotzinapa se manifiestan en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Una manifestante porta la bandera venezolana, frente a la Embajada de EU en México. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

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Este domingo 26 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 26 de julio se esperan cuatro marchas y 10 concentraciones.

Marchas

COMUNIDAD LGBT+ CUAUTEPEC, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO : Concentración e inicio a las 09:00 hrs en Monumento a Morelos (Cantera Alfonza No. 48-A, Col. Forestal, Alc. Gustavo A. Madero) con destino a las inmediaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Norte (Jaime Nunó #155, Col. Chalma de Guadalupe, Alc. Gustavo A. Madero). (Nota: Se prevé un evento artístico/cultural al finalizar y un aforo aprox. de 300 personas) .

MOVIMIENTO MEXICANO DE SOLIDARIDAD CON CUBA : Concentración e inicio a las 10:30 hrs en Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) con destino a la Antigua Embajada de los Estados Unidos de América (Av. Paseo de la Reforma No. 305, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: El Frente de la Juventud Comunista se reunirá previamente a las 08:30 hrs en la estación Buenavista para unirse a la marcha; aforo aprox. de 1,200 personas) .

AMIGOS DEL REFUGIO FRANCISCANO : Concentración e inicio a las 11:00 hrs en Monumento a la Revolución, Alc. Cuauhtémoc con destino al Zócalo Capitalino. (Nota: Aforo aprox. de 120 personas) .

MADRES Y PADRES DE LOS 43 ESTUDIANTES NORMALISTAS DESAPARECIDOS EN AYOTZINAPA, GUERRERO: Concentración e inicio a las 16:00 hrs en el Ángel de la Independencia, Alc. Cuauhtémoc con destino al Hemiciclo a Juárez. (Nota: No se descarta el arribo de autobuses que transportan manifestantes; aforo aprox. de 400 personas).

Concentraciones

VENTE VENEZUELA MÉXICO : Se concentrarán a las 10:00 hrs en Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Río Tiber, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: Aforo aprox. de 60 personas) .

MERCY FOR ANIMALS, A.C. : Se concentrarán a las 10:00 hrs en Av. Paseo de la Reforma No. 115-121, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc (Camellón entre la Fuente de la Diana Cazadora y Ángel de la Independencia). (Nota: Aforo aprox. de 15 personas) .

COLECTIVA “HILOS” : Se concentrarán a las 11:00 hrs en 1) Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) y 2) Parque Centenario (Felipe Carrillo Puerto, Col. Villa Coyoacán, Alc. Coyoacán). (Nota: Aforo aprox. de 25 personas) .

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán a las 12:00 hrs en Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: Aforo aprox. de 30 personas) .

COLECTIVO “LA COMUNA 4:20” : Se concentrarán a las 12:00 hrs en Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: Aforo aprox. de 50 personas) .

COORDINADORA PRIMERO DE DICIEMBRE : Se concentrarán a las 12:00 hrs en Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: Aforo aprox. de 120 personas) .

COMUNIDAD CICLISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO : Se concentrarán a las 13:00 hrs en Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Río Tiber, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: No se descarta la realización de una rodada ciclista hacia otro punto y la consecuente afectación vial; aforo aprox. de 80 personas) .

DEVOTOS Y FIELES DE LA SANTA MUERTE : Se concentrarán a las 15:00 hrs en Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Río Tiber, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: Aforo aprox. de 600 personas) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL : Se concentrarán durante el día en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez). (Nota: Aforo aprox. de 30 personas) .

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”: Se concentrarán durante el día en Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: No se descarta afectación de vialidades; aforo aprox. de 100 personas)

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