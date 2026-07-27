Janecarlo Lozano inaugura Sendero Centenario y une cinco Senderos de Paz en la GAM

La estrategia para recuperar el espacio público y fortalecer la seguridad en la alcaldía Gustavo A. Madero dio un nuevo paso con la inauguración del Sendero de Paz, Seguridad y Esperanza Centenario, encabezada por el alcalde Janecarlo Lozano Reynoso.

Se trata de una intervención urbana de 5 kilómetros que se enlaza con otros cuatro corredores ya construidos, conformando una red interconectada de 10 kilómetros de Territorios de Paz, diseñada para ofrecer recorridos más seguros, iluminados e incluyentes para miles de habitantes.

Con esta nueva obra, la administración maderense suma 92 kilómetros de Senderos de Paz en toda la demarcación.

El nuevo corredor se extiende sobre avenida Centenario, desde Oriente 157 hasta Río de los Remedios, en ambos sentidos, y conecta de manera directa con los senderos Mundialista en Martín Carrera, Cabo Finisterre, Ferrocarril Hidalgo y Desfogue, creando una red continua que transforma la movilidad cotidiana de vecinos, estudiantes y trabajadores.

Durante la inauguración, en la que participaron cerca de 500 vecinos, Janecarlo Lozano destacó que estas obras no sólo embellecen la ciudad, sino que representan una política pública enfocada en brindar tranquilidad a quienes transitan por las calles, especialmente a las mujeres.

“Nuestra prioridad es que las mujeres, las estudiantes, las trabajadoras y todas las familias puedan regresar con bien a casa. Cada luminaria que instalamos, cada cámara de vigilancia y cada espacio recuperado significa más seguridad y más tranquilidad para quienes viven en Gustavo A. Madero” Janecarlo Lozano Reynoso, alcalde de Gustavo A. Madero



Agregó que “los Senderos de Paz no son únicamente obras de infraestructura; son caminos que devuelven la confianza a la ciudadanía y que demuestran que el espacio público puede ser seguro, digno e incluyente”, dijo.

El nuevo Sendero Centenario cuenta con mil 500 luminarias tipo vela de tres y cinco metros de altura, además de luminarias con brazos dobles que mejoran la visibilidad durante la noche.

También se instalaron 15 Tótems Violeta, equipados con 45 cámaras de videovigilancia enlazadas al Centro de Inteligencia de la alcaldía, para fortalecer la capacidad de monitoreo y respuesta ante cualquier emergencia.

La intervención también incluyó la rehabilitación integral del entorno urbano mediante nuevas jardineras, paleta vegetal, recuperación de áreas verdes, renovación de pasos peatonales, balizamiento y construcción de rampas para personas con discapacidad , convirtiendo a la avenida Centenario en un corredor más accesible, ordenado y seguro para peatones, ciclistas y automovilistas.

cehr