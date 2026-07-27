Inaugura Clara en Tlalpan Utopía del Maíz; es la 6.ᵃ

LA JEFA de Gobierno, ayer, en la apertura de la Utopía Centli

En la alcaldía Tlalpan la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró la Utopía Centli también conocida como Utopía del Maíz, un complejo en Topilejo que recibió 253 millones de pesos y de casi 50 mil metros cuadrados que se convirtió en la número 21 de la Ciudad de México y la sexta inaugurada en este año.

El proyecto, ubicado en San Miguel Topilejo beneficiará a más de 29 mil habitantes de la zona, así como de las colonias aledañas: El Arenal, La Guadalupe y Santa Cruz, con servicios de prevención y atención a la salud; cuidados, rehabilitaciones, cultura, educación y deporte.

El Dato: La ciudad cuenta con 3 mil 165 ha sembradas de maíz para grano, produce más de 4 mil toneladas anuales y conserva nueve razas de maíz nativo.

Clara Brugada, Luisa Alcalde y Ernestina Godoy, ayer, en el mastógrafo. ı Foto: Especial

Con esta apertura, el Gobierno capitalino suma seis nuevas Utopías en 2026: Mixiuhca, en Iztacalco; Ceylán, en Azcapotzalco; La Heroica, en Venustiano Carranza; Cen Tlalli, en Magdalena Contreras; Acatitla, en Iztapalapa; y ahora Centli Topilejo, en Tlalpan.

Durante la inauguración, Brugada destacó que este proyecto representa un acto de justicia social para las comunidades del suelo de conservación y un reconocimiento a quienes preservan una de las mayores riquezas de la ciudad: el maíz nativo.

Anunció que para 2030 va a haber seis Utopías más en la demarcación.

Entrada al espacio público gratuito. ı Foto: Especial

La intervención de 253 millones de pesos en la Utopía del Maíz contempló la transformación del Deportivo Topilejo que de acuerdo con la mandataria capitalina estaba abandonado desde 2007 y la construcción de una alberca semiolímpica así como la de 13 edificios destinados a servicios para la población.

Al ser parte del proyecto del Sistema Público de Cuidados, la Utopía Centli Topilejo cuenta con un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil, Casa de Día para personas adultas mayores, comedor comunitario, lavandería pública, temazcal y espacios de acompañamiento emocional y comunitario.

El Área deportiva, donde se encuentran las canchas de tenis y de futbol. ı Foto: Especial

También incorpora un área especializada para mujeres en situación de violencia, con atención psicológica, jurídica y de trabajo social; servicios de autocuidado como masajes y demás tratamientos para su relajación.

En materia de salud, el complejo ofrecerá consultas gratuitas de medicina general, ginecología y odontología, además de laboratorio clínico, mastógrafo, rehabilitación física con hidroterapia, terapia de lenguaje y terapia sensorial.

La Casa de las Semillas, ayer. ı Foto: Especial

La oferta educativa y cultural incluye biblioteca, aulas para danza, música y teatro, aula digital y de ciencia, agencia de empleo, tienda de comercio justo y un foro al aire libre.

En el área deportiva fueron habilitados espacios para futbol, tenis, pádel, voleibol de playa, petanca, frontón, jaula de bateo, gimnasio, skatepark y parque para perros.

El Área deportiva, donde se encuentran las canchas de tenis y de futbol. ı Foto: Especial

Debido a que Topilejo tiene una relación estrecha con la producción de maíz, la Utopía cuenta con una Casa de las Semillas donde los pobladores pueden intercambiar éstas, un banco de germoplasma, un laboratorio para la conservación de semillas nativas, una zona de milpa y un juego monumental con forma de maíz.

“Sin maíz no hay país”, expresó Brugada al recordar que la Ciudad de México fue declarada territorio libre de maíz transgénico.

Panorámica del área de la Utopía Centli. ı Foto: Especial

A la inauguración asistieron representantes del Gobierno federal, entre ellos Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, fiscala General y Nathalie Desplas, subsecretaria de Turismo.

Juegos para el esparcimiento de niños. ı Foto: Especial