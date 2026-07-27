Activistas pro Cuba hacen pintas en la Cuauhtémoc

LA SECRETARÍA de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) confirmó, este domingo, que al menos tres personas encapuchadas vandalizaron la fachada de la alcaldía Cuauhtémoc, tras una movilización a favor de la soberanía cubana realizada en la avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

Las pintas remarcaron discursos políticos como “Patria o muerte” o “Cuba sí”, los cuales quedaron en las paredes del lugar.

Internautas en redes sociales señalaron que personal adscrito a la demarcación, así como elementos policiacos, reprimieron las acciones al golpear a los responsables del acto vandálico.

Sin embargo, la directora general de Seguridad Ciudadana de la alcaldía Cuauhtémoc, Lilian Chapa, afirmó en redes: “Ninguna represión. Un grupo reducido dañó muros de la alcaldía Cuauhtémoc; inmueble declarado patrimonio cultural urbano de valor artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Se les puso a disposición del MP, actuando con legalidad; pero, como reina la impunidad, ya fueron liberados. Viva Cuba, abajo los cobardes embozados”.

Al respecto, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, también criticó lo ocurrido y sugirió que posiblemente se estaba protegiendo a alguien, tras la liberación de las personas implicadas en el suceso.

En un boletín, la SSC afirmó que no detuvo a los responsables del daño al inmueble debido a que las acciones se trataron de un ejercicio de expresión ciudadana y que: “Personal de Inspección Policial de la Policía Auxiliar ya integra las investigaciones internas correspondientes para determinar si el actuar de los elementos durante estas acciones se realizó en apego a los protocolos”.