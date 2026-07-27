INE, como la FIFA con Messi

Y a otros a los que se les están acumulando las presiones para tomar decisiones sobre un asunto por demás polémico es a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, quienes la semana pasada pospusieron definir reglas para tratar de atajar la promoción de políticos que contienden en procesos internos de partidos. Nos cuentan que el hecho de que algunos consejeros opten por patear el bote está incomodando, sobre todo, a los partidos de oposición, ya que, es sabido, son los procesos de la 4T los que más movimiento de aspirantes están generado y por ende los que más ventaja pueden obtener de su propia promoción. Bueno, ya la cosa está escalando de tal forma que el vocero de los diputados del PAN, Federico Döring comparó el trato que el INE le da a Morena con el que la FIFA parecía darle al futbolista Lionel Messi, pues no importaba el tamaño de patadas que el 10 daba, porque al final no se las marcaban. ¿Qué tal?