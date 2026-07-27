¿Qué sigue sobre el examen de la UNAM?

Y de lo que habrá que estar pendientes esta semana es de las decisiones que siga tomando la Universidad Nacional Autónoma de México —que hoy reinició labores— en torno a su proceso de admisión de licenciatura, luego de que diversos análisis estadísticos dieran cuenta de que no pocos aspirantes habrían recurrido a trampas para aumentar sus puntajes y con ello garantizarse un lugar en la máxima casa de estudios. Es sabido que ésta fue la primera vez que la UNAM realizó su examen en línea. Su intención era loable, porque abarataba el costo de la aplicación de la prueba; sin embargo, lo que ocurrió, según la revisión de los resultados de las pruebas, es que una cantidad hasta ahora indeterminada de aplicables pudo haber tenido alguna especie de ayuda. En los últimos días se han venido sumando voces de expertos en materia de educación superior que se han pronunciado porque se repita la prueba. A estas hay que agregar las de la Iglesia católica que ayer pidió a su feligresía apartarse de lo que llamó “la cultura del atajo” que antepone el éxito y el engaño a la verdad y a la honestidad. Pendientes.

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