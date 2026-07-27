Reduce la Venustiano Carranza 82.9% presupuesto a mercados

Evelyn Parra, la alcaldesa en Venustiano Carranza, redujo hasta en 48.5 millones de pesos el presupuesto público para la rehabilitación de mercados este 2026, de acuerdo con cifras de la Dirección de Recursos Financieros de la demarcación.

En 2023, el monto de la partida presupuestal 6121, la cual se destina a la conservación y cuidado de estos espacios, alcanzó los 58 millones 581 mil 380 pesos.

El Dato: Comerciantes acusan que los recursos para la remodelación estructural no se aplican y hay techumbres dañadas, falta de extintores vigentes y drenaje en mal estado.

No obstante, esta cifra descendió a sólo 10 millones para el presente año, aunado a ello, la edil morenista no ejerció ni un solo peso para esta finalidad en 5 meses. Los datos previos revelan que la reducción total para remodelar y cuidar los mercados del territorio fue de hasta 82.92 por ciento, si sólo se consideran los datos de este año.

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Semejante situación ocurre en medio de un contexto de desgaste, constantes inundaciones, instalaciones con daños considerables y múltiples quejas por parte de locatarios de algunos mercados.

En un recorrido de La Razón al interior del Mercado de Sonora el 16 de junio de 2026, se constató que el sitio sufre inundaciones continuas ante las lluvias.

14 mil 384 locales en mercados públicos de Venustiano Carranza

“Como unas tres o cuatro inundaciones nos han tocado este año. Según (los administradores) dicen que vinieron medio a rascarle (desazolvar), dicen ellos. Pero así bien, bien, pues no. Pues seguimos inundándonos. Ya se les dijo, pero hacen caso omiso”, contó Julia Gutiérrez, una locataria del sitio a quien cada año le toca perder mercancía por el mal funcionamiento del drenaje del lugar.

Según la vendedora, con cada inundación ha llegado a perder un promedio de mil 500 pesos en figuras de yeso o pasta cerámica, las cuales sufren daños irreversibles si entran en contacto con las aguas negras que brotan tras cada aguacero.

Entre desechos y alcantarillas rotas, así opera el Mercado de Jamaica. ı Foto: Luis Olivera|La Razón

“Es todo el mercado el que se inunda. Ya ni nos acordamos cuántas veces han sido, pero sí han sido muchas las lluvias que nos inundamos”, relató la vendedora, quien constantemente tiene que sacar agua negra del interior de su local por el nulo funcionamiento del drenaje.

En términos generales, la reducción presupuestal para la rehabilitación de mercados de Venustiano Carranza alcanzó los 48 millones 581 mil 380 pesos este 2026, lo cual ha terminado por agravar goteras, encharcamientos y otras complicaciones en dichos lugares.

Las disminuciones presupuestales cobran aún más relevancia si se contempla que al interior de todos mercados de la alcaldía, hay 14 mil 384 locales que pueden verse afectados de manera directa.

“Yo creo que así por año, unas cuatro veces se inundan también los pasillos. Y en cinco años, han sido dos las pláticas fuertes que se han tenido con la administración (del mercado). Nos decían que por la suciedad y todo eso y según se inundaba, por eso lo quitaron, pero sí se sigue inundando y nos han dado largas”, expuso Paulina, otra de las vendedoras de cerámica del Mercado de Sonora.

Comerciantes y clientes, expuestos en los mercados públicos. ı Foto: Luis Olivera|La Razón

La alcaldía Venustiano Carranza tiene 42 de los 339 mercados públicos que se ubican en las 16 demarcaciones capitalinas, conforme a números que este medio recuperó de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Esto quiere decir que un promedio de 12 de cada 100 mercados chilangos están situados en el perímetro de la zona que administra Parra Álvarez, por lo cual resulta contradictorio que estos lugares se hayan quedado casi sin 50 millones de pesos de presupuesto de 2023 a 2026.

Las inundaciones en los mercados de la demarcación no son el único problema que han tenido que enfrentar los vendedores de esta clase de espacios, ya que, en lugares como el Mercado de Jamaica, las problemáticas son generalizadas.

Falta de coladeras, techos con goteras y hasta malos olores en zonas de comida son sólo algunas de las problemáticas que La Razón tuvo oportunidad de recuperar por parte de quienes comercian en la zona.

“¿Ves el hueco éste? No tiene registro. Todas esas (tapas) son de nosotros, lo vamos haciendo nosotros. La alcaldía no nos apoya. Y cada una de ésas vale mil 500 pesos, para que calcules el gasto que hicimos. Una coladera que vale 10 pesos, ellos la ponen en 50 mil pesos”, dijo Juan Espinoza, un locatario que criticó duramente a la alcaldía Venustiano Carranza por la falta de apoyo.

MERCADOS CON MÁS LOCALES EN VC ı Foto: Especial

Esta situación también fue corroborada durante el recorrido realizado ayer, se documentó que los baños tienen fugas de agua e incluso, los mingitorios del Mercado de Jamaica tenían goteras de orina por la falta de mantenimiento al lugar.

“Ve los baños, están horribles. Tres mingitorios no sirven. Pero como todos están coludidos con la administración, pues tú haces algo y luego luego te amenazan, te agreden, te atacan, todo para para que no vengan a hacer su trabajo. Nos han dejado morir solos, y lo más triste es que es un mercado tan tradicional y todo, pero lo tienen olivdado”, concluyó el locatario Juan Espinoza.