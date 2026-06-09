SEP expone contradicciones de CNTE y rezago educativo pese a copioso apoyo

El Gobierno federal señaló que persisten elevados índices de rezago educativo en algunos de los estados a los que se ha destinado un copioso apoyo ante las demandas magisteriales como las que ha hecho la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a la cual se le hizo un llamado para que valore las propuestas que se les han presentado como respuesta a las exigencias bajo las cuales mantiene un plantón y jornadas de protesta a lo largo del país.

El impacto de la huelga que sostiene la CNTE desde la semana pasada es para un millón 410 mil 459 estudiantes y 17 mil 471 planteles de los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas y la Ciudad de México, en donde 88 mil 546 docentes dejaron sus labores, de acuerdo con el balance de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El titular de la dependencia, Mario Delgado, comentó que aunque la proporción de planteles en paro no es elevada, remarcó que los estudiantes deben de continuar con sus clases, debido al próximo cierre del ciclo escolar en curso.

En ese contexto, refirió una contradicción por parte de la CNTE que se opuso a que se adelantara el cierre del periodo escolar con motivo del Mundial, ante lo que en su momento argumentó que no debían pausarse, lo cual terminó por ocurrir con el paro que inició.

“Y curiosamente algunos de estos maestros, donde está la Coordinadora en estos estados, en algunos de ellos, cuando se hizo la propuesta, no sé si se acuerdan de cambiar el calendario escolar, pues ellos decían: ‘No, no estamos de acuerdo en que se vayan a adelantar las vacaciones, queremos que haya clases’, pero pues ahora están en paro. Es importante ya regresar para de manera ordenada cerrar el ciclo escolar”, dijo.

Bajo esta línea, el secretario señaló que en algunas de las entidades como Chiapas y Zacatecas persisten condiciones elevadas de rezago educativo, aún con la serie de apoyos que se han entregado a estudiantes, pero sobre todo al magisterio.

“Ayer presentamos todos los apoyos que se han dado a Oaxaca que son más de 23 mil millones. Pero, por ejemplo, el rezago educativo en Zacatecas. Tenemos acuerdos con ellos para apoyar, por ejemplo, procesos de titulación de maestros, una recuperación o un bono especial para maestros de educación física para acompañantes musicales, para docentes de artes en Zacatecas, para médicos escolares, también un bono para los jubilados y plazas para nivel superior. Por ejemplo, en este año tuvimos apoyos para Zacatecas extraordinarios para toda esta gestión de alrededor de 47 millones de pesos. En Chiapas es algo parecido. Hay mucho rezago educativo y hay una atención especial para Chiapas”, dijo.

Ahondó en que para el caso del magisterio chiapaneco se incorporaron 670 plazas, se reabrió una caja de ahorro que estuvo suspendida, se autorizaron 10 mil 538 cambios de centros de trabajo para los maestros, se dieron mil 17 nombramientos para incremento de horas y se realizaron otras gestiones en acuerdo con los maestros.

Tras exponer las acciones realizadas, insistió en que no ve motivos para las protestas que se encabezan desde la semana pasada, aunque dijo que se respetan y aseguró que se mantendrá la atención permanente por parte de la SEP.

“Entonces sí queremos hacer llamado a que valoren los maestros las propuestas que ya se hacían en dos de sus principales demandas”, dijo.

Recordó que para la atención de la demanda de la desaparición de la USSICAM, el plan es realizar una consulta a todo el magisterio y se concrete una reforma con la que se garanticen los derechos laborales, un mecanismo transparente y que no se caiga en prácticas de gobiernos neoliberales como el nepotismo, favoritismo y corrupción.

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FGR