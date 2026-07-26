¿Cómo hacer el preregistro Conavi 2026?

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) habilitó el preregistro al programa Vivienda para el Bienestar por medio de una plataforma digital, en la que las personas interesadas podrán ingresar sus datos para planear las zonas de intervención.

Las personas que estén interesadas en ser beneficiarias del programa Vivienda para el Bienestar de la Conavi pueden brindar su información para que se puedan planear las zonas en las que se construirán las viviendas.

El preregistro abierto de la Conavi no es una garantía de recibir el apoyo, pues este únicamente sirve como un mecanismo preliminar para que las personas puedan manifestar su interés en recibir este apoyo habitacional.

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Preregistro Conavi 2026

Este preregistro está abierto para todas las personas; sin embargo, el programa da prioridad a quienes formen parte de algún grupo en situación de vulnerabilidad:

Mujeres jefas de familia

Población de pueblos indígenas y afromexicanos

Personas adultas mayores

Personas con discapacidad

Personas que no cuentan con acceso a mecanismos de financiamiento por no ser derechohabientes de instituciones de seguridad social

Para poder hacer el preregistro se debe ingresar al portal preregistropvb.conavi.gob.mx, en donde se encuentra un formulario en el que se deben ingresar algunos datos básicos.

CURP

Nombre(s) y apellidos

Género

Fecha de Nacimiento

Email

Teléfono de contacto

Código postal

Colonia

Entidad

Municipio

Una vez ingresada la información, aparece un cuadro informativo en el que se señala que las solicitudes del programa Vivienda para el Bienestar son emitidas en las convocatorias oficiales de la Conavi.

En estas convocatorias las personas interesadas deben acudir a los módulos de registro que se encuentren abiertos en la zona donde habitan con los documentos que se requieren.

Los preregistros no son una solicitud formal, por lo que la información de las personas se valida únicamente durante los registros oficiales durante las convocatorias disponibles en la zona que residen.

Una vez que la información y documentos sean evaluados, se identifican las solicitudes que cumplen con los criterios del programa y pueden continuar con el proceso.

Posteriormente el personal autorizado acude a los domicilios de las y los solicitantes para confirmar la información, y después se realiza una asamblea informativa y un sorteo para determinar a las personas que serán posibles beneficiarias.

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