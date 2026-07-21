Registro Conavi 2026: Estos son los errores más comunes que debes evitar

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) tendrá disponible el registro para el programa Vivienda para el Bienestar durante algunos días, y estas inscripciones deberán realizarse de manera presencial.

Las y los interesados en formar parte del programa Vivienda para el Bienestar deberán acudir a alguno de los módulos que se instalarán en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) en donde se realizará la construcción de los hogares.

Cada una de las entidades cuenta con módulos para realizar el registro, por lo que quienes quieran formar parte de este programa deberán estar atentos a las convocatorias que publica la Conavi de cada entidad.

Errores que debes evitar en el registro Conavi 2026

Para poder realizar el registro únicamente se debe cumplir con tres requisitos; sin embargo, se recomienda prestar atención para evitar algunos errores que son comunes al hacer todo el proceso.

Los requisitos del programa Vivienda para el Bienestar de la Conavi son:

No tener casa propia

No contar con Infonavit, Fovissste o con algún otro tipo de crédito de vivienda

Tener ingresos menores a 17 mil 800 pesos mensuales

Mientras que los errores que debes evitar al acudir a alguno de los módulos de registro son los siguientes:

Declarar erróneamente el estado civil: Las personas deben corroborar si están solteras o casadas, pues en caso de declarar un estado civil distinto al que se encuentra en sus documentos el sistema rechaza la solicitud

No probar adecuadamente que no se tiene una propiedad: Las personas deben acreditar con un certificado o carta bajo protesta de decir la verdad que ni ellos ni sus dependientes económicos cuentan con un domicilio propio

Errores en los documentos: Es importante acudir con todos los documentos que se solicitan, ya que si no se tienen la solicitud será rechazada

Durante los pre-registros digitales de la Vivienda para el Bienestar se pueden dar errores en la red, por lo que es recomendable acudir a realizar el registro de manera presencial con todos los documentos que se piden.

La convocatoria de Vivienda para el Bienestar está abierta del 20 de julio al 2 de agosto del 2026; sin embargo, cada uno de los módulos de las entidades cuenta con fechas y horarios específicos, por lo que se recomienda corroborar la información con anticipación.

Durante esta convocatoria Aguascalientes, Baja California, Colima, Ciudad de México, Morelos, y Nuevo León no cuentan con módulos de la Conavi disponibles, por lo que debes consultar en el mapa los módulos que estén activos.

Vivienda para el Bienestar 2026 tendrá registro del 20 de julio al 2 de agosto.



Los módulos se instalarán en 26 estados donde Conavi construye vivienda. Serán 118 puntos de atención.



Conviene revisar sede, fecha y requisitos antes de acudir. pic.twitter.com/dxIkFyU9vu — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) July 21, 2026

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