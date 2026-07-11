Sheinbaum encabeza programa de Vivienda para el Bienestar en Gómez Palacio, Durango

Presidenta Claudia Sheinbaum durante el Programa de Vivienda para el Bienestar en Gómez Palacio, Durango.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega 48 viviendas en el conjunto habitacional Casablanca, ubicado en el municipio de Gómez Palacio, Durango, como parte del programa de Vivienda para el Bienestar.

La mandataria destacó 11.5 millones de familias mexicanas se verán beneficiadas durante su sexenio a través de la construcción de 1.8 millones de viviendas con el programa de Vivienda para el Bienestar, la entrega de 1.8 millones de apoyos para mejoramiento de vivienda, el otorgamiento de un millón de escrituras y de 1.8 millones de créditos para trabajadores que ganan más de dos salarios mínimos, así como la reestructuración de 5.1 millones de créditos impagables.

“El programa de Vivienda para el Bienestar, van a ser un millón 800 mil viviendas en todo el país, con una diferencia, también, de lo que se hacía antes y lo que hacemos ahora, porque antes construyeron casas de 40 m2, alejadas del lugar donde se trabajaba, de donde había escuelas, hospitales, sin servicios, se llegaron a entregar casas sin agua, sin drenaje, sin luz. (...) De esa manera se hicieron viviendas y decían: estamos construyendo vivienda social, pero en realidad muchas de ellas no eran habitables. Esto es distinto, como mínimo 60 metros cuadrados, deben tener todos los servicios y debe haber transporte para poder llegar al lugar donde se trabaja, a la escuela, a centros de salud, esa es la diferencia, 1.8 millones de viviendas”, expuso.

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Cortesía

Sheinbaum anunció que, junto con el gobierno municipal y de Durango, el gobierno de México apoyará para arreglar todo el drenaje de Gómez Palacio.

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que la meta de vivienda en Durango es de 25 mil viviendas, con una inversión de más de 15 mil millones de pesos, de las cuales 15 mil 300 ya están contratadas y se espera iniciar este año con 10 mil más para cumplir con la meta sexenal en este mismo año.

Detalló que, a nivel nacional, al Infonavit le corresponde la construcción de 1.2 millones de casas, de las cuales ya se tienen 500 mil, lo que representa el 40 por ciento de avance de la meta nacional.

Sheinbaum durante la entrega del Programa de Vivienda para el Bienestar en Gómez Palacio. ı Foto: Cortesía

En tanto, la secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, destacó que el programa de Vivienda para el Bienestar contempla 9.7 millones de acciones en beneficio de 38.8 millones de personas con sus cuatro componentes:

Construcción de vivienda Entrega de apoyos de mejoramiento de vivienda Liquidación de créditos impagables Entrega de más de un millón de escrituras

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, agradeció a la Presidenta el impulso de este programa en la entidad y expresó su apoyo total para trabajar de manera coordinada.

“Habrá mucha gente que nos quiera ver divididos, pero ahorita México requiere de unidad, ahorita México requiere de una sola voz; ahorita México está enfrentando procesos que requieren que la Presidenta tenga todo el apoyo de todos los mexicanos” Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango



Presidenta junto a una beneficiaria del Programa de Vivienda para el Bienestar en Gómez Palacio. ı Foto: Cortesía

cehr