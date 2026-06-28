Sheinbaum: Vivienda para el Bienestar aportará 1% del PIB y beneficiará a 30 millones

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la entrega de viviendas del Programa de Vivienda para el Bienestar y afirmó que su gobierno impulsa un modelo distinto al de administraciones anteriores, al que acusó de haber generado deudas impagables y desarrollos habitacionales alejados de los servicios básicos.
“Antes se gobernaba para unos cuantos, ahora somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”, expresó ante familias beneficiarias, funcionarios federales y autoridades estatales.
“En nuestro sexenio vamos a ayudarle a cerca de 30 millones de personas para su vivienda. Pero tiene una virtud, además, el construir vivienda, que es que ayuda a la economía. Porque cuando se paga, se está construyendo, pues primero a los trabajadores que trabajan en la construcción; y después, todo lo que se llama ‘el empleo secundario’, ‘asociado’: hay que darle de comer a los trabajadores, entonces se genera empleo, tienen que venir de un lugar a otro los trabajadores y todo lo que se genera alrededor de la construcción”Claudia Sheinbaun Pardo, Presidenta de México
La mandataria sostuvo que durante décadas el acceso a una casa se basó en créditos que crecían pese a los pagos y en viviendas de apenas 40 metros cuadrados, sin cercanía con escuelas, hospitales, empleos o comercios.
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Sheinbaum puso como ejemplo cuatro casos de Chiapas para ilustrar la reestructuración de créditos. Mencionó a Carlos Ortiz Téllez, de Tapachula, quien pidió 89 mil pesos, pagó 446 mil y aún debía un millón 350 mil, saldo que, expuso, quedó en cero.
“Gracias a ello el Producto Interno Bruto, gracias al programa de Vivienda para el Bienestar, está aportando cerca de 1 por ciento del Producto Interno Bruto, Vivienda para el Bienestar, al crecimiento económico del país. Y si consideramos que cada vivienda emplea por lo menos a 4 personas, se está generando una cantidad muy importante de empleos”, puntualizó la presidenta.
También citó a Griselda Durán Guiza, de Tuxtla Gutiérrez, con un crédito inicial de 85 mil pesos, pagos por 578 mil y una deuda superior a un millón 130 mil pesos; a Ismael Farrera, de Chiapa de Corzo, cuya deuda bajó de 776 mil a 44 mil pesos; y a Candelario Córdova, de Tapachula, que redujo su obligación de un millón 380 mil a 77 mil pesos.
La presidenta afirmó que casi cinco millones de créditos han recibido descuentos, liquidaciones o ajustes, lo que, según estimaciones, beneficia a cerca de 20 millones de personas. Añadió que el programa contempla 1.8 millones de viviendas con participación del Infonavit, la Conavi y el Fovissste.
Proyectan más de 23 mil viviendas para Chiapas
Durante su intervención, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, respaldó a la mandataria y aseguró que Chiapas cerrará el año con más de 23 mil viviendas en beneficio de la población.
Mencionó proyectos en Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Pichucalco y Palenque, además de obras de infraestructura como el puente Rizo de Oro, que reducirá los tiempos de traslado en la Sierra Madre.
La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, detalló que el programa nacional incluye 1.8 millones de viviendas nuevas, 1.8 millones de apoyos para mejoramiento, un millón de acciones de escrituración y 5.1 millones de reestructuraciones o condonaciones de créditos.
Para Chiapas, dijo, la meta sexenal es de 70 mil viviendas, con una inversión superior a 42 mil millones de pesos.
Finalmente, Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, informó que el instituto tiene como meta 1.2 millones de viviendas y que en Chiapas ya se han resuelto 44 mil 200 créditos impagables.
Romero Oropeza explicó que a nivel nacional, a la fecha se tienen 420 conjuntos habitacionales en 31 estados con 475 mil viviendas, de las que 190 mil ya están en obra. Además, precisó que se han entregado 3 mil 600 viviendas, en julio inicia la entrega de 5 mil más y se aperturan 18 fraccionamientos adicionales.
También reportó 3 mil 600 viviendas entregadas y otras cinco mil previstas para julio, además de la liberación gratuita de más de 31 mil hipotecas ya pagadas.
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