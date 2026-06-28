Sheinbaum: Vivienda para el Bienestar aportará 1% del PIB y beneficiará a 30 millones

La Presidenta destacó la reducción y condonación de créditos hipotecarios durante un acto con beneficiarios en Chiapas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la entrega de viviendas del Programa de Vivienda para el Bienestar y afirmó que su gobierno impulsa un modelo distinto al de administraciones anteriores, al que acusó de haber generado deudas impagables y desarrollos habitacionales alejados de los servicios básicos.

“Antes se gobernaba para unos cuantos, ahora somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”, expresó ante familias beneficiarias, funcionarios federales y autoridades estatales.

La Presidenta destacó la reducción y condonación de créditos hipotecarios durante un acto con beneficiarios en Chiapas. ı Foto: Presidencia

“En nuestro sexenio vamos a ayudarle a cerca de 30 millones de personas para su vivienda. Pero tiene una virtud, además, el construir vivienda, que es que ayuda a la economía. Porque cuando se paga, se está construyendo, pues primero a los trabajadores que trabajan en la construcción; y después, todo lo que se llama ‘el empleo secundario’, ‘asociado’: hay que darle de comer a los trabajadores, entonces se genera empleo, tienen que venir de un lugar a otro los trabajadores y todo lo que se genera alrededor de la construcción” Claudia Sheinbaun Pardo, Presidenta de México



La mandataria sostuvo que durante décadas el acceso a una casa se basó en créditos que crecían pese a los pagos y en viviendas de apenas 40 metros cuadrados, sin cercanía con escuelas, hospitales, empleos o comercios.

Autoridades federales y estatales presentaron metas de construcción y regularización de vivienda para la entidad. ı Foto: Presidencia

Sheinbaum puso como ejemplo cuatro casos de Chiapas para ilustrar la reestructuración de créditos. Mencionó a Carlos Ortiz Téllez, de Tapachula, quien pidió 89 mil pesos, pagó 446 mil y aún debía un millón 350 mil, saldo que, expuso, quedó en cero.

“Gracias a ello el Producto Interno Bruto, gracias al programa de Vivienda para el Bienestar, está aportando cerca de 1 por ciento del Producto Interno Bruto, Vivienda para el Bienestar, al crecimiento económico del país. Y si consideramos que cada vivienda emplea por lo menos a 4 personas, se está generando una cantidad muy importante de empleos”, puntualizó la presidenta.

Sheinbaum afirmó que el nuevo modelo de vivienda prioriza el acceso a hogares cercanos a servicios y centros de trabajo. ı Foto: Presidencia

También citó a Griselda Durán Guiza, de Tuxtla Gutiérrez, con un crédito inicial de 85 mil pesos, pagos por 578 mil y una deuda superior a un millón 130 mil pesos; a Ismael Farrera, de Chiapa de Corzo, cuya deuda bajó de 776 mil a 44 mil pesos; y a Candelario Córdova, de Tapachula, que redujo su obligación de un millón 380 mil a 77 mil pesos.

La presidenta afirmó que casi cinco millones de créditos han recibido descuentos, liquidaciones o ajustes, lo que, según estimaciones, beneficia a cerca de 20 millones de personas. Añadió que el programa contempla 1.8 millones de viviendas con participación del Infonavit, la Conavi y el Fovissste.

Proyectan más de 23 mil viviendas para Chiapas

Durante su intervención, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, respaldó a la mandataria y aseguró que Chiapas cerrará el año con más de 23 mil viviendas en beneficio de la población.

Mencionó proyectos en Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Pichucalco y Palenque, además de obras de infraestructura como el puente Rizo de Oro, que reducirá los tiempos de traslado en la Sierra Madre.

Claudia Sheinbaum encabezó en Tuxtla Gutiérrez la entrega de viviendas y defendió el Programa Vivienda para el Bienestar. ı Foto: Presidencia

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, detalló que el programa nacional incluye 1.8 millones de viviendas nuevas, 1.8 millones de apoyos para mejoramiento, un millón de acciones de escrituración y 5.1 millones de reestructuraciones o condonaciones de créditos.

Para Chiapas, dijo, la meta sexenal es de 70 mil viviendas, con una inversión superior a 42 mil millones de pesos.

Finalmente, Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, informó que el instituto tiene como meta 1.2 millones de viviendas y que en Chiapas ya se han resuelto 44 mil 200 créditos impagables.

Claudia Sheinbaum encabezó en Tuxtla Gutiérrez la entrega de viviendas y defendió el Programa Vivienda para el Bienestar. ı Foto: Presidencia

Romero Oropeza explicó que a nivel nacional, a la fecha se tienen 420 conjuntos habitacionales en 31 estados con 475 mil viviendas, de las que 190 mil ya están en obra. Además, precisó que se han entregado 3 mil 600 viviendas, en julio inicia la entrega de 5 mil más y se aperturan 18 fraccionamientos adicionales.

También reportó 3 mil 600 viviendas entregadas y otras cinco mil previstas para julio, además de la liberación gratuita de más de 31 mil hipotecas ya pagadas.

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