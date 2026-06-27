La actriz y conductora Yorgelis Delgado, reconocida por su participación en programas juveniles y espacios de entretenimiento en televisión venezolana, falleció, se reportó el 26 de junio, durante el devastador terremoto doble que sacudió a Venezuela.

La famosa, quien también se desempeñaba como creadora de contenido digital, perdió la vida junto a su madre en medio del colapso de varias edificaciones en Caracas.

Una tragedia azota Venezuela

El país caribeño enfrenta una de las peores tragedias de su historia reciente. El sismo de magnitud 7.1 del 24 de junio dejó más de 900 muertos y miles de desplazados, según reportes oficiales.

Las zonas más afectadas incluyen Caracas, Valencia, Yaracuy y Maiquetía, donde se registraron derrumbes de edificios, cortes de electricidad y daños en infraestructura crítica como el aeropuerto.

Un edificio dañado en La Guaira, Venezuela. ı Foto: Reuters

La emergencia ha rebasado la capacidad de respuesta del gobierno, por lo que organizaciones internacionales como las fuerzas militares mexicanas y los Topos acudieron al país para apoyar.

Mientras tanto, artistas venezolanos como Marjorie de Sousa, Danny Ocean y Marie Claire Harp, han enviado mensajes de apoyo y solidaridad y difunden información sobre los centros de acopio ubicados en México y otros países.

Muere Yorgelis Delgado, actriz y conductora, junto a su mamá en terremotos en Venezuela

De acuerdo con medios locales, Yorgelis Delgado se encontraba en su residencia, en Venezuela, junto a su madre cuando el terremoto provocó el colapso del inmueble.

Los equipos de rescate confirmaron que ambas quedaron atrapadas entre los escombros y no lograron sobrevivir.

La noticia generó una ola de mensajes de tristeza en redes sociales, donde colegas y seguidores destacaron su talento y calidad humana.

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