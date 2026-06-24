Danny Ocean, Gaby Spanic, Marie Claire y más famosos envían mensaje de aliento a Venezuela tras sismo

Danny Ocean, Gaby Spanic, Mau y Ricky y más famosos envían mensaje de aliento a Venezuela tras sismo

Un fuerte sismo de magnitud 7.1 sacudió a Venezuela la tarde de este martes 24 de junio. El epicentro se registró entre Valencia y Yaracuy y provocó derrumbes en zonas como San Bernardino, Altamira y Valencia, además de daños en el aeropuerto de Maiquetía.

La emergencia dejó a varios estados sin electricidad y generó alarma por posibles víctimas y desaparecidos.

Diversas personalidades del mundo del espectáculo, como el cantante Danny Ocean, la actriz Gaby Spanic, la conductora Marie Claire Harp y los intérpretes Mau y Ricky Montaner, enviaron a su nación buenos deseos y pidieron oraciones en este difícil momento que atraviesa el país.

Danny Ocean, Gaby Spanic, Marie Claire, Mau y Ricky y más famosos envían mensaje de aliento a Venezuela tras sismo

La noticia del terrible sismo en Venezuela movilizó a artistas del país caribeño, quienes recurrieron a sus redes sociales para expresar solidaridad y preocupación con sus connacionales.

Marie Claire Harp, visiblemente impactada, compartió un extenso mensaje en sus historias de Instagram: “Me tuve que salir del estudio un momento porque me acabo de enterar de lo que está sucediendo en Venezuela, un terremoto de 7.1… son imágenes verdaderamente espeluznantes… tenemos que estar más unidos que nunca en oración”.

La conductora relató que su familia en Coro vivió momentos de terror y que la falta de luz dificulta las labores de rescate de las personas que permanecen bajo los escombros.

La actriz Gaby Spanic pidió oraciones por su país natal el resto de naciones que podrían verse afectados por el sismo debido a la cercanía de Venezuela y expresó: “Dios mío Santo, ten misericordia de Venezuela, Colombia, Aruba, Curazao”.

Mientras tanto, Mau y Ricky, hijos del cantante Ricardo Montaner, compartieron en su historia de Instagram: “Orando por nuestro país y nuestra gente”.

Mensajes de Gaby Spanic y de los cantantes Mau y Ricky Montaner ı Foto: Captura de pantalla

El cantante Danny Ocean, por su parte, alertó a través de su cuenta de X, antes Twitter, sobre el riesgo en la costa: “Venezuela, alerta de tsunami en la costa. Por favor pilas y tomar previsiones los que estén cerca del mar!!”. En otro mensaje añadió: “Mandando fuerza y muchas oraciones para Venezuela. Hoy más que nunca, unidos!”.

Mensaje de Danny Ocean en apoyo a Venezuela, tras el sismo de esta tarde ı Foto: Captura de pantalla

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