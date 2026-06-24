VIDEOS del terremoto en Venezuela impactan en redes

El sismo de magnitud 7.1 registrado este miércoles 24 de junio en la costa central de Venezuela no solo generó evacuaciones y alertas preventivas, sino también una fuerte reacción en redes sociales, donde comenzaron a circular numerosos videos del momento del movimiento telúrico.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el terremoto tuvo una profundidad de aproximadamente 13 kilómetros, lo que provocó que fuera percibido con intensidad en distintas regiones del país, incluida Caracas y zonas del estado Carabobo.

Minutos después del evento, usuarios en plataformas digitales difundieron grabaciones desde edificios residenciales, oficinas y espacios públicos en los que se observa el movimiento de estructuras, evacuaciones y personas saliendo a las calles como medida de precaución.

Notable quake, preliminary info: M 7.1 - 21 km W of Morón, Venezuela https://t.co/yf5muyEnze — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) June 24, 2026

Videos del sismo en Venezuela se viralizan en redes sociales

En redes sociales comenzaron a circular múltiples clips del momento del temblor, algunos captados por cámaras de seguridad y otros desde teléfonos móviles.

En varios de ellos se aprecia el movimiento de edificios y el desalojo de inmuebles en distintos puntos de Caracas.

Las publicaciones también incluyen reportes ciudadanos sobre presuntos daños en infraestructura, aunque hasta el momento esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

🇻🇪 | M7,1 | URGENTE: El aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía con graves daños tras el terremoto de magnitud 7.1 en Venezuela. pic.twitter.com/V6TrlwcuVn — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 24, 2026

Posteriormente, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó además de un segundo sismo, aún más fuerte, de magnitud 7.5, ocurrido apenas un minuto después del primero.

De acuerdo con el reporte preliminar, este segundo evento tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se localizó a 16 kilómetros al suroeste de Morón, en el estado Carabobo. Las autoridades mantienen el monitoreo de posibles réplicas y afectaciones asociadas a ambos movimientos.

A powerful 7.1-magnitude earthquake just struck Altamira, Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/wFsX2GwrHs — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 24, 2026

El primer evento fue ubicado cerca de Montalbán, en la costa central de Venezuela, mientras que el segundo tuvo su epicentro en las cercanías de Morón, en el estado Carabobo, ambos en una zona de alta actividad sísmica.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han confirmado víctimas ni un balance oficial de daños materiales. Equipos de emergencia continúan evaluando las zonas donde los movimientos fueron más intensos.

En el ámbito internacional, se emitieron alertas preventivas tras el evento, aunque posteriormente comenzaron a descartarse riesgos mayores de tsunami en la región del Caribe.

🇻🇪Así se vivió el fuerte terremoto de esta tarde en Venezuela



El sismo de magnitud 7.1 provocó la interrupción de un juego de beisbol entre los Marineros de Carabobo y los Senadores de Caracas en el Estadio Universitario pic.twitter.com/aeT3PLWe4l — Azucena Uresti (@azucenau) June 24, 2026

Venezuela mantiene vigilancia sísmica

Venezuela se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción entre las placas tectónicas del Caribe y Sudamérica, por lo que este tipo de eventos se registra con relativa frecuencia.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de protección civil ante posibles réplicas.

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MSL