Ahora Rusia destruye almacenes en Ucrania

Bomberos trabajan en el lugar de un ataque con misiles rusos contra Ucrania, ayer.

Un día después de que Ucrania lanzara ataques contra tres almacenes de comercio electrónico en territorio ruso, Moscú respondió y ayer disparó decenas de misiles balísticos contra Kiev y la región circundante.

La embestida mató al menos a 17 personas y destruyó almacenes y centros logísticos de importantes minoristas, según informaron funcionarios ucranianos, mientras que la escasez de misiles de defensa aérea deja a Ucrania en condición vulnerable.

“Los interceptores de misiles balísticos podrían haber salvado la vida de los fallecidos hoy”, reprochó el presidente Volodimir Zelenski en Telegram, instando a los aliados extranjeros de Ucrania a reabastecer sus reservas de interceptores. Añadió que las entregas de misiles de defensa aérea fueron tres veces menores que en 2025.

TE RECOMENDAMOS: Competirá contra Mike Rogers Gana ala progresista de demócratas

El Dato: Ucrania ha atacado 21 centros logísticos de Wilberries, el Amazon ruso, desde el pasado 18 de julio, bajo el argumento de que sirven para fabricación de drones.

Según informó la fuerza aérea ucraniana, las defensas aéreas derribaron casi el 90 por ciento de los 115 drones lanzados por Rusia, pero no lograron interceptar ni uno solo de los 24 misiles balísticos ni de los cuatro misiles de crucero Zircon.

El Ministerio de Defensa ruso anunció que había atacado siete centros logísticos en Kiev y la región, acusándolos de ser utilizados para almacenar o distribuir bienes de doble uso y componentes para fabricación de drones.

Las autoridades de Ucrania informaron que más de 40 personas resultaron heridas en los ataques.

En una estación de trenes de cercanías en Brovary, un suburbio de Kiev, siete cadáveres yacían esparcidos por el andén. El cuerpo de una octava víctima yacía entre los arbustos cercanos, según mostraron imágenes de Reuters TV.

“La gente perdió el último tren. Por ahora, tenemos constancia de ocho muertos”, declaró Volodimir Bigun, jefe de la administración local de Brovary, quien añadió que cinco almacenes logísticos habían sido atacados en el distrito, entre ellos el supermercado Fozzy. “El enemigo sigue atacando la infraestructura civil”.

Epicentr, la mayor cadena minorista de insumos para mejoras para el hogar de Ucrania, declaró que dos instalaciones logísticas clave y una fábrica fueron destruidas en cuestión de minutos durante los ataques, y que aún estaba evaluando la magnitud total de los daños.

“Se trata de un ataque deliberado contra la industria manufacturera ucraniana, la logística, el empleo y la capacidad de recuperación del país”, declaró Epicentr en un comunicado.

La cadena de supermercados Silpo informó en Facebook que al menos seis de sus empleados habían muerto en los ataques y que dos de sus centros de distribución habían sido incendiados durante las huelgas.

Iryna Chechotkina, cofundadora de la destacada empresa de venta online Rozetka, dijo que presenció durante la noche cómo el trabajo de toda su vida se convertía en llamas tras el impacto de tres misiles balísticos.

En tanto, la administración militar regional de Kievhizo un recuento e informó que 13 almacenes resultaron dañados en el ataque del miércoles, así como una fábrica, cuatro viviendas particulares y decenas de vehículos.

El primer ministro Sergii Koretskyi, queien asumió el cargo el mes pasado tras una reorganización del gabinete, dijo que el gobierno convocaría una reunión de emergencia con las empresas para determinar cómo garantizar el buen funcionamiento de las empresas de logística y comercio.

Kiev solicitó más misiles PAC-3, el tipo más reciente de misil interceptor Patriot.