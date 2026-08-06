Llegan a acuerdo Irán y Omán sobre Ormuz; aún no garantizan seguridad

Irán y Omán llegaron ayer a un acuerdo sobre las coordenadas geográficas para una ruta marítima a través del estrecho de Ormuz, y se está ultimando un anuncio conjunto, siempre que ciertos terceros no interfieran, dijo este miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei.

Baghaei agregó que cualquier acuerdo de este tipo entre Irán y Omán no garantizaría, por sí solo, la seguridad en esa vía marítima estratégica.

El Dato: EU y Teherán firmaron el 18 de junio un memorando de entendimiento, pero las diferencias sobre seguridad y libertad de navegación en Ormuz frenaron el proceso.

El acuerdo propuesto entre Irán y Omán otorgaría a Teherán el control sobre los barcos que ingresan al Golfo a través del Estrecho de Ormuz, según informaron a Reuters el miércoles una fuente iraní de alto rango y dos funcionarios regionales, en una de las mayores concesiones hasta la fecha a Irán.

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A pesar del aparente paso hacia la cesión a las demandas iraníes, las fuentes rechazaron las afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump de que un acuerdo para reabrir el estrecho era inminente, diciendo que aún quedaban por acordar detalles importantes.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, describió las negociaciones entre Teherán y Mascate como “profesionales” y “en marcha”, y afirmó que “ambas partes habían llegado a un entendimiento mutuo sobre los parámetros geográficos de la ruta en discusión”.

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No obstante, según fuentes iraníes bien informadas, el acuerdo propuesto va más allá de la simple definición de nuevas rutas de navegación.

Teherán ha insistido en que, una vez que el nuevo corredor marítimo se incorpore formalmente al memorándum, las negociaciones posteriores también deberán establecer mecanismos que rijan la gestión marítima, la coordinación de la seguridad y los servicios de navegación.

Los funcionarios iraníes consideran que estas cuestiones son inseparables de los derechos soberanos del país sobre una de las orillas de esta vía fluvial de vital importancia estratégica.

La fuente añadió que cualquier implementación futura seguiría supeditada a condiciones de seguridad más amplias, argumentando que las continuas acciones de Estados Unidos podrían impedir que el estrecho volviera a operar comercialmente con normalidad, independientemente del progreso en las conversaciones bilaterales.

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DIPLOMACIA A TOPE. A medida que las negociaciones se acercan a una etapa decisiva, la actividad diplomática se ha acelerado en toda la región.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, habló sobre las negociaciones entre Irán y Omán durante una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien, según se informa, expuso los últimos avances en relación con las futuras rutas marítimas a través del estrecho.

Por otra parte, los ministros de Asuntos Exteriores de Irak y Egipto se reunieron en Amán para debatir la situación regional, incluida la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz y la importancia de garantizar la fluidez de la navegación internacional.

La creciente actividad diplomática refleja un reconocimiento cada vez mayor de que cualquier acuerdo entre Teherán y Mascate podría tener implicaciones que van mucho más allá de las relaciones bilaterales, influyendo en la arquitectura de seguridad regional, los mercados energéticos internacionales y el comercio mundial.

El Tip: El Estrecho de Ormuz permanece bloqueado tras los enfrentamientos militares entre EU, Israel e Irán.

Si bien Estados Unidos inicialmente intentó abordar el problema mediante acuerdos diplomáticos más amplios tras el conflicto de 40 días, el fracaso del Memorando de Islamabad dejó el canal Irán-Omán como la principal vía para cualquier futura solución que regule el estrecho de Ormuz.

Más allá de los costos militares de la guerra, Estados Unidos ha experimentado un agotamiento significativo tanto de sus arsenales de misiles como de sus reservas estratégicas de petróleo, mientras que la prolongada interrupción del transporte marítimo a través del estrecho ha intensificado la presión de los mercados energéticos mundiales y de los socios regionales de Estados Unidos para restablecer el comercio marítimo.

En este contexto, Washington se ha centrado cada vez más en apoyar la diplomacia indirecta, permitiendo que dos estados vecinos con soberanía geográfica directa sobre el estrecho —Irán y Omán— negocien un nuevo marco para la navegación.

La urgencia que rodea a las negociaciones se ha visto reforzada por los datos de comercio internacional publicados recientemente.

Según un análisis publicado por las Naciones Unidas y el Centro de Comercio Internacional (CCI), la interrupción del transporte marítimo a través del estrecho ha provocado una de las conmociones más graves en los mercados mundiales de materias primas en los últimos años.

Las exportaciones de gas natural licuado procedentes de las economías que dependen de esta ruta han caído un 95 por ciento, mientras que las exportaciones de urea han disminuido un 83 por ciento.

Japón, que anteriormente obtenía más del 90 por ciento de sus importaciones de petróleo crudo a través de la región, ha experimentado una disminución del 64 por ciento en las importaciones a pesar de los esfuerzos por diversificar los proveedores.

Las cifras sugieren que las cadenas de suministro alternativas no han logrado compensar por completo las pérdidas originadas en el Golfo Pérsico, lo que subraya las consecuencias globales de la prolongada inestabilidad en el estrecho de Ormuz.