Gana ala progresista de demócratas

Abdul El-Sayed ganó la nominación demócrata de Michigan para un escaño senatorial, al derrotar por un estrecho margen a la representante Haley Stevens, en una victoria para el ala progresista del partido en un estado clave.

“Como decía Muhammad Ali, sacudimos al mundo”, declaró El-Sayed ante simpatizantes, ayer, por la mañana.

El-Sayed, un médico de 41 años cuya campaña se centró en la sanidad, la economía y el fin de la ayuda militar incondicional a Israel, es el primer progresista en ganar unas primarias estatales en un estado que el presidente Donald Trump ganó en 2024. Se enfrentará al excongresista republicano Mike Rogers en las elecciones en noviembre.

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El vencedor llamó a los demócratas a la unidad: “Las cosas que nos unen son mucho más grandes que las cosas que nos dividen”, dijo El-Sayed ante sus seguidores y prometió construir un movimiento lo suficientemente amplio como para incluir a votantes que habían respaldado tanto a la demócrata Kamala Harris como a Donald Trump en 2024.

Advirtió que sus opositores buscarán retratarlo como radical y utilizarán su identidad musulmana en su contra.

Trump calificó el resultado de “gran noticia para el Partido Republicano” y fue más allá en un mensaje en su red Truth Social: “El-Sayed, un perdedor comunista que odia a los judíos y a Israel, es el ganador proyectado en su contienda contra la socialista. No se esperaba que a ella le fuera tan bien. ¡Ahora, las políticas descabelladas de los demócratas sólo van a empeorar!”, escribió.