Se registra fuerte sismo en Venezuela | VIDEOS

Un sismo de magnitud 7.1 se registró este miércoles 24 de junio frente a la costa central de Venezuela, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico fue percibido en distintas regiones del país y generó preocupación entre la población.

De acuerdo con el reporte preliminar del USGS, el temblor ocurrió frente al litoral venezolano y se percibió en varias ciudades, incluida Caracas, donde usuarios compartieron en redes sociales sus experiencias tras la sacudida.

🔴 #URGENTE | Informes preliminares de derrumbe de estructuras en Caracas, Venezuela, por el fuerte terremoto. pic.twitter.com/Cj1jiqzqsZ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 24, 2026

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MSL