Sismo HOY

Se registra fuerte sismo en Venezuela | VIDEOS

El fuerte temblor generó alarma entre la población y activó protocolos de monitoreo en varias regiones venezolanas

Sismo en Venezuela
Sismo en Venezuela Foto: X: @MundoEConflicto
Por:
Mariana Salazar Lozada

Un sismo de magnitud 7.1 se registró este miércoles 24 de junio frente a la costa central de Venezuela, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico fue percibido en distintas regiones del país y generó preocupación entre la población.

De acuerdo con el reporte preliminar del USGS, el temblor ocurrió frente al litoral venezolano y se percibió en varias ciudades, incluida Caracas, donde usuarios compartieron en redes sociales sus experiencias tras la sacudida.

Más información en un momento...

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