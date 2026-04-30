EU reanuda vuelos directos a Venezuela; despega desde Miami el primer vuelo

La conexión aérea entre Estados Unidos y Venezuela fue restablecida este jueves 30 de abril, con el despegue del primer vuelo comercial directo desde Miami hacia Caracas, marcando el reinicio de operaciones tras siete años de suspensión.

El servicio, operado por American Airlines a través de su filial regional, representa un punto de inflexión en la relación bilateral, luego de que en 2019 el gobierno estadounidense ordenara la cancelación de vuelos por preocupaciones de seguridad en el país sudamericano.

¡Reanudan vuelos entre Miami y Caracas! 👀✈️

🇺🇸🇻🇪 Tras casi 7 años sin conexión directa entre Estados Unidos y Venezuela, se reanudaron los vuelos al reestablecer una ruta entre Miami y Caracas. #Airplane #EstadosUnidos #Venezuela #Miami #Caracas pic.twitter.com/rwovWSgtAn — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 30, 2026

El vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, principal terminal aérea de Venezuela, en medio de expectativas tanto de autoridades como de la comunidad venezolana radicada en Estados Unidos, particularmente en el sur de Florida.

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En este contexto, la Embajada de Estados Unidos en Caracas celebró la reanudación de operaciones y la calificó como un paso relevante en la relación bilateral. A través de un mensaje público, dio la bienvenida a la aerolínea y destacó que el reinicio de vuelos responde al liderazgo presidencial y a la implementación de un plan en fases para Venezuela.

“Hoy se reanudaron los vuelos comerciales directos de pasajeros entre los Estados Unidos y Venezuela. Otro paso histórico en la reconstrucción de nuestros lazos económicos, la reapertura de Venezuela al comercio mundial y la reconexión de nuestros dos países”, señaló la representación diplomática.

¡Bienvenidos de nuevo a Caracas, @AmericanAirlines! Gracias al liderazgo de @POTUS y a la implementación contínua de su plan de tres fases para Venezuela, hoy se reanudaron los vuelos comerciales directos de pasajeros entre los Estados Unidos y Venezuela. Otro paso histórico… pic.twitter.com/EGR3u6gyzj — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) April 30, 2026

La reanudación contempla inicialmente una frecuencia diaria entre Miami y Caracas, con posibilidad de ampliarse en las próximas semanas, conforme evolucione la demanda. Autoridades han señalado que este restablecimiento no solo tiene implicaciones en la movilidad de pasajeros, sino también en el comercio, el turismo y la reunificación de familias separadas por la migración.

Pese al avance, el contexto sigue siendo complejo. Persisten restricciones migratorias, altos costos en los boletos durante la fase inicial y un entorno político que aún genera incertidumbre. Sin embargo, el regreso de los vuelos directos es interpretado como un indicio de normalización progresiva en los vínculos entre ambos países y un paso relevante para la conectividad aérea en la región.

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MSL