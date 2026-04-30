Difunden VIDEO de tirador de Trump cruzando filtro de seguridad con armas

La fiscal federal Jeanine Pirro difundió un video clave dentro de la investigación por el ataque ocurrido durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en el que se observa al presunto agresor intentando cruzar los filtros de seguridad armado.

Las imágenes, presentadas como evidencia en corte federal, muestran a Cole Tomas Allen aproximándose al punto de acceso restringido del evento, celebrado en el hotel Washington Hilton, donde se encontraba el presidente Donald Trump.

🚨La fiscal federal Jeanine Pirro difundió un video que muestra al presunto atacante de la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca atravesando los filtros de seguridad. Las imágenes ya forman parte de la investigación en curso. pic.twitter.com/7nlEMPzy1a — Azucena Uresti (@azucenau) April 30, 2026

De acuerdo con la fiscalía, el material de videovigilancia permite observar al sospechoso caminando con aparente normalidad hacia el área de control e intentando atravesar los detectores de metales mientras portaba múltiples armas, entre ellas una pistola, una escopeta y cuchillos.

El momento es considerado clave, ya que evidencia cómo logró acercarse a una zona de alta seguridad, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles fallas en los protocolos.

Otro fragmento del video, captado un día antes, muestra al mismo individuo recorriendo el hotel. Según autoridades, este comportamiento apunta a un posible acto premeditado.

En esas imágenes se le observa transitando por distintas áreas del recinto, incluyendo espacios comunes, lo que refuerza la hipótesis de que estudió previamente el entorno.

🚨#BREAKING: Newly released footage shows 31-year-old Cole Allen of California walking around The Washington Hilton in washington DC then soon opening fire on a U.S. Secret Service officer during an attempted attack targeting President Donald Trump and others at the White House… pic.twitter.com/ytHWUPlRxT — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 30, 2026

La fiscalía sostiene que el video también respalda que el sospechoso abrió fuego contra un agente del Servicio Secreto, quien sobrevivió gracias a su chaleco antibalas.

Sin embargo, la defensa ha cuestionado esta versión al argumentar que en las imágenes no se distingue con claridad un disparo, lo que podría convertirse en un punto clave durante el proceso judicial.

El incidente ocurrió el 25 de abril de 2026, cuando el atacante intentó ingresar armado a la cena anual de corresponsales, uno de los eventos políticos y mediáticos más relevantes en Washington.

El sospechoso fue detenido antes de llegar al salón principal, lo que evitó un escenario de mayor riesgo, y no se reportaron víctimas mortales.

Las autoridades federales mantienen abierta la investigación para determinar cómo logró aproximarse al filtro de seguridad, si existieron fallas en los controles y si hubo algún tipo de apoyo externo.

El material difundido por la fiscal Jeanine Pirro se ha convertido en una de las pruebas centrales del caso, ya que permite reconstruir los movimientos del sospechoso y evaluar la respuesta de seguridad.

A medida que avance el proceso, se espera que estas imágenes sean determinantes para establecer responsabilidades y esclarecer lo ocurrido en uno de los eventos más vigilados del entorno político estadounidense.

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MSL