Sismo de magnitud 7.4 sacude Colombia; reportan heridos y daños en edificios

Daños en edificios por terremoto magnitud 7.4 en Cali, Colombia.

Un sismo de magnitud 7.4 sacudió este lunes una amplia zona de Colombia y, de acuerdo con reportes preliminares de autoridades, provocó daños en edificaciones y dejó personas heridas, principalmente en el departamento de Chocó.

El movimiento ocurrió a las 7:34 horas locales y tuvo su epicentro cerca del municipio de San José del Palmar, Chocó, a una profundidad aproximada de 96 kilómetros, según información del Servicio Geológico Colombiano citada por Reuters.

AHORA🔴| SISMO DE M7.4 EN COLOMBIA 🇨🇴



⏰Hora Local: 7:34 am (10/08/2026)

📌Epicentro: 50 km al Oeste de Pereira

🔻Profundidad: 104 km



*Fuente: USGS pic.twitter.com/UBoBN6eC1c — Terremotos News (@AlertaDeSismos) August 10, 2026

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) también ubicó el origen del terremoto en esa región.

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó que en Quibdó, capital estatal y la ciudad más cercana al epicentro, se registraron personas heridas y afectaciones graves en algunas edificaciones.

La funcionaria señaló que las autoridades comenzaron una evaluación para determinar la magnitud de los daños.

🇨🇴 | URGENTE: Edificio de 4 pisos derrumbado en Cali, Colombia. pic.twitter.com/XbvMiYOPzo — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Asimismo, el gobernador del departamento de Risaralda, Juan Diego Patiño, reportó personas heridas y daños de consideración en algunas construcciones, de acuerdo con información difundida por medios locales y retomada por Reuters.

No obstante, hasta el momento ninguno de los dos gobernadores ha difundido cifras exactas sobre las afectaciones provocadas por el sismo.

Terremoto se percibe en otras ciudades; también, en Ecuador y Panamá

El terremoto fue perceptible en distintas ciudades de Colombia, entre ellas Bogotá, Cali, Manizales y Pereira. En la capital del país, cientos de personas salieron de sus viviendas y edificios hacia las calles tras el movimiento telúrico.

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En Manizales, ubicada a unos 300 kilómetros de Bogotá, también fueron reportados daños en edificaciones.

Las autoridades mantienen las labores de revisión para establecer si existen más inmuebles afectados y determinar el número de personas lesionadas.

Además, el movimiento fue percibido en Ecuador y Panamá, donde se registraron evacuaciones preventivas de edificios y oficinas públicas.

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Hasta el momento de los reportes iniciales no se había informado de manera consolidada sobre la magnitud de las afectaciones en esos países.

Por su parte, la gobernadora de Chocó advirtió sobre la posibilidad de réplicas y pidió mantener la atención ante nuevos movimientos.

Las autoridades colombianas continúan con el levantamiento de información para elaborar un primer balance oficial de daños y personas afectadas.

Con información de Reuters y AP.

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