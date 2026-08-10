Sheinbaum ofrece apoyo de México a Colombia por terremoto magnitud 7.4

Al enterarse del terremoto que esta mañana sacudió a Colombia, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció apoyo a dicho país, en lo que resulte necesario.

A su entrada al Salón de Tesorería, la mandataria federal dijo que recién había recibido el reporte y refirió que su gobierno se mantendrá atento para brindar atención a los connacionales por medio de la Embajada de México.

🇨🇴🇲🇽La presidenta Claudia Sheinbaum se solidarizó con Colombia tras el fuerte terremoto registrado en gran parte del país sudamericano.



“Todo el apoyo que requieran si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar”, comentó. pic.twitter.com/XPflVtrNPn — Azucena Uresti (@azucenau) August 10, 2026

“Estamos atentos con la embajada y todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia”, dijo.

De acuerdo con los reportes preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo fue de magnitud 7.4, con epicentro en San José del Palmar.

Aunque no se han emitido comunicaciones oficiales, los primeros informes apuntan daños severos en las estructuras de algunos conjuntos habitacionales.

El Gobierno de México también ofreció apoyo a Venezuela por los terremotos que se registraron en el país el 24 de junio y que dejaron más de seis mil personas muertas.

Por instrucciones de la mandataria federal, el Gobierno de México coordinó el envió de ayuda humanitaria al país.

Reportan edificios dañados y varios heridos en Colombia, aún sin cifras claras

Más temprano, agencias internacionales reportaron que el terremoto magnitud 7.4 en Colombia dejó varios edificios dañados y heridos, especialmente en el departamento de Chocó, donde se registró el epicentro.

🇨🇴 | URGENTE: Personas atrapadas en Pereira tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia. https://t.co/NBXG4c15Ws — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Así lo dio a conocer la gobernadora, Nubia Carolina Córdoba, quien informó que los daños se registraron principalmente en Quibdó, capital del estado y la ciudad más cercana al epicentro.

Destacó que las autoridades comenzaron una evaluación para determinar la magnitud de los daños, pues, hasta el momento, se desconoce el alcance de los mismos.

🇨🇴 | TERREMOTO EN COLOMBIA: Momento del sismo en el aeropuerto de Pereira: pic.twitter.com/0IUH8GhFsx — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

En el mismo sentido lo informó el gobernador del departamento de Risaralda, Juan Diego Patiño, quien aseguró que hubo personas heridas y daños de consideración en algunas construcciones.

Incluso, se reportó que el terremoto fue perceptible en otras ciudades de Colombia, como Bogotá, Cali, Manizales y Pereira. También, en países aledaños, como Ecuador y Panamá.

He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados.



Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

Las autoridades locales continúan con la evaluación de los daños provocados por el terremoto, y se espera que en próximas horas se dé a conocer una cifra preliminar.

En tanto, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y los damnificados.

“No están solos. El Estado está presente y actuando”, escribió el mandatario en X.

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