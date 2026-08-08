De la Espriella promete combatir a grupos ilegales

El nuevo presidente de Colombia saluda, ayer, tras recibir la banda presidencial del titular del Senado.

EL CONSERVADOR Abelardo de la Espriella asumió el viernes la presidencia de Colombia con la promesa de priorizar la seguridad, combatir a los grupos armados ilegales y cortar las negociaciones de paz que abrió su antecesor Gustavo Petro.

“Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”, dijo al recibir la banda presidencial del presidente del Senado, Honorio Miguel Henríquez.

El empresario de 48 años juró ante congresistas en un auditorio universitario de Cali, la principal ciudad del suroeste del país, rompiendo la tradición de realizar la ceremonia en Bogotá y sorteando retos en la seguridad por la presencia de grupos armados en la zona mediante una fuerte presencia militar por tierra y aire.

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El Tip: EL EXCANDIDATO presidencial de izquierda Iván Cepeda lideró una protesta pacífica contra De la Espriella, donde dijo que no recoonce la legitimidad del mandatario

En su primer discurso como mandatario, que pronunció en un batallón militar ante las tropas que busca “honrar”, lanzó un mensaje a los violentos: “imparto desde aquí la orden perentoria de combatir a todas las estructuras criminales... tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza pública”.

Tras descartar el diálogo con los armados, anunció que en las próximas horas expedirá un “listado de grupos narcoterroristas” para dar a las autoridades facultades para combatirlos, y reiteró su propuesta de construir mega cárceles del estilo de las de El Salvador.

Su mandato inicia con una oposición robusta liderada por Petro, quien no reconoció su victoria e insistió en un presunto fraude pese a la declaración oficial de la autoridad electoral y la evaluación positiva de los observadores internacionales.

De la Espriella dijo que desconocer la legitimidad del resultado equivale a “desconocer la voluntad soberana del pueblo” y advirtió que “no habrá espacio para maniobras que atenten contra la estabilidad de la nación ni contra el ejercicio legítimo del mandato que hoy comienza”.

Prometió que en su mandato reducirá el tamaño del Estado e impulsará a la empresa privada y anunció que simplificará el sistema tributario y buscará eliminar el impuesto al patrimonio.