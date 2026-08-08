Madrid impone control fronterizo a Italia y escala crisis migratoria

El Gobierno español decidió ayer restablecer los controles fronterizos temporales en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de Italia, tras el rechazo de su vecino a levantar las restricciones que aplica a los viajeros procedentes de territorio español, medidas adoptadas a raíz de la entrada masiva de migrantes en Ceuta desde Marruecos del pasado jueves, 30 de julio.

Según Madrid, la medida llega tras la “persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino” y como respuesta directa a la postura de Roma, que ha anunciado que mantiene sus controles fronterizos pese a las gestiones diplomáticas previas.

El Dato: Marruecos elevó a 14 la cifra de muertos y 236 heridos en su territorio durante la avalancha migratoria de la semana pasada en la ciudad autónoma española de Ceuta.

Estas restricciones estarán operativas desde las 00:00 horas del 8 de agosto, y contemplan la verificación de identidad mediante pasaporte para todos los viajeros procedentes de Italia, y la comprobación de visado o permiso de residencia para los nacionales de terceros estados. Así, los controles se aplicarán de forma aleatoria y permanecerán en vigor hasta las 00:00 horas del 7 de septiembre, salvo que “un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción aconseje modificar ese plazo”.

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La decisión del Ejecutivo español llega después de que este viernes aumentara la tensión entre ambos países. El Gobierno de Pedro Sánchez había fijado un ultimátum a Italia, con el domingo 9 de agosto como fecha límite, para que levantara la suspensión del espacio Schengen impuesta a España tras la crisis migratoria que comenzó en Ceuta. De no hacerlo, Madrid advirtió que “se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos”.

Por su parte, el Gobierno de Giorgia Meloni ha rechazado rotundamente las exigencias españolas, declarando en un comunicado que “no acepta ultimátums ni imposiciones” y descartando “reconsiderar la decisión de suspender la aplicación del Acuerdo de Schengen a los nacionales de terceros países que llegan desde España, al menos hasta el 15 de agosto, y en ningún caso hasta que se hayan eliminado por completo los riesgos de seguridad y terrorismo para Italia”.

DAN GOLPE. En ese contexto, un operativo policial encabezado por España desmanteló una importante red criminal implicada en el tráfico de migrantes, drogas y armas a través del Mediterráneo occidental, anunció el viernes la agencia policial de la Unión Europea, Europol, y la Guardia Civil española, así como fuerzas del orden de Francia, Polonia y Portugal.

Las autoridades españolas describieron la red como una de las “mayores organizaciones criminales especializadas en el tráfico marítimo de seres humanos en el Mediterráneo”.

Europol explicó que la red que ayudó a desmantelar “organizaba el almacenamiento, transporte, repostaje, traslados marítimos, mantenimiento de embarcaciones y servicios de contravigilancia” para otras bandas de traficantes.

Las detenciones fueron el resultado de un “día de acción” el 16 de junio, que condujo a 77 arrestos en España y uno en Argelia, y a la incautación de 18 lanchas motoras —incluidas embarcaciones de alta velocidad—, drogas, teléfonos satelitales, una pistola y más de 25 mil euros.