Pactan defensa Arabia, Turquía y Pakistán

Arabia Saudí, Turquía y Pakistán firmaron ayer un acuerdo de defensa según el cual un ataque contra uno equivaldría a una agresión contra los tres, lo que consolida la cooperación entre las tres potencias regionales en un momento de crecientes preocupaciones de seguridad.

El acuerdo fue firmado en la ciudad santa saudí de La Meca por el príncipe heredero Mohammed bin Salman; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro pakistani, Shehbaz Sharif.

El llamado Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca entre los tres Estados de mayoría musulmana sunita reúne a la Arabia Saudita, rica en petróleo, ya Pakistán, potencia nuclear, así como a Turquía, que cuenta con el segundo ejército más grande de la OTAN y una industria de defensa en rápido crecimiento. Incrementaría la cooperación y la disuasión en un momento de mayor incertidumbre regional y de amenazas derivadas de la guerra en Irán.

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“El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la disuasión colectiva frente a cualquier acto de agresión, y estipula que cualquier ataque armado contra cualquiera de los tres Estados será considerado un ataque contra todos. Además, prevé el fortalecimiento de todos los aspectos de la cooperación en defensa entre los tres Estados”, informaron en un comunicado.

Arabia Saudita, cuya infraestructura crítica y sus instalaciones petroleras han sido atacadas como parte de la guerra en Irán, ha buscado diversificar sus alianzas en materia de defensa. En septiembre, Pakistán y Arabia firmaron un pacto de defensa mutua. El acuerdo también llega en medio del aumento de las tensiones entre Turquía e Israel por Gaza.

En Irán, el parlamenario Ebrahim Rezaei, de la Comisión de Seguridad Nacional, criticó el acuerdo y afirmó que no aportaría seguridad a Arabia Saudita.