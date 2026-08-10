Profeco: 14.2% de establecimientos siguen sin cumplir límites a precio de combustibles

A más de dos meses de que se fijaron acuerdos para limitar los precios de los combustibles, 14.2 por ciento de los establecimientos en el país siguen sin respetar tal convenio, al comercializar el diésel y la gasolina por arriba de los costos que se anclaron bajo su consenso.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, comentó que 85.8 por ciento de las estaciones de servicio, equivalente a 8 mil 810, sí venden el diésel a 27 pesos.

Recordó que se ha habilitado un micrositio dentro de la página oficial del organismo para que la población consulte el precio de los combustibles en los establecimientos donde carga.

Respecto al monitoreo a los precios de la canasta básica y alimentos que inciden en la misma, comentó que el precio del jitomate tuvo una disminución del 29.2 por ciento; el chile serrano, 6.9; la zanahoria, 2.4 por ciento; el azúcar, 1 por ciento; durazno, 5.3 por ciento; el ejote, 5 por ciento; la papaya. 2.9 por ciento y la guayaba 2.69 por ciento,

Destacó que desde que se firmó la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), en noviembre de 2024, el precio promedio de la canasta básica se ha reducido en 5.8 por ciento, al encontrarse a un precio promedio de 834.76 pesos.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Con motivo del inicio del próximo ciclo escolar, recordó el estudio que se ofreció en la Revista del Consumidor para comparar precio y calidad de los útiles.

También confirmó que este año se instaló la Feria de Regreso a Clases en Expo Reforma, en la que se ofrecerán diversos artículos escoltares entre el 16 y 18 agosto.

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FGR