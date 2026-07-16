‘No podemos permitir que suba el precio de los combustibles’: Sheinbaum mantendrá subsidios

Ante los conflictos bélicos que no cesan en Medio Oriente y que afectan al precio de los combustibles a escala global, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se mantendrán los subsidios al sector para que en México no se encarezcan.

Comentó que a pesar de que esta estrategia pega a la recaudación de impuestos, se mantendrá la estrategia para que la gasolina no suba de los 24 pesos y el diésel de los 27, por lo que además se mantendrá el monitoreo para identificar a aquellos establecimientos que no cumplen con el límite que se acordó con el Gobierno Federal.

“Pero vamos a seguir haciéndolo porque no podemos permitir que suba el precio de los combustibles. Vamos a seguir manteniendo la gasolina en 24 pesos y el diésel en 27. Y a seguir presentando cuáles son las gasolineras que no cumplen y aquellas que están cometiendo alguna irregularidad, pues también se sancionan”, dijo.

🚨 La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno de México mantendrá las medidas para evitar aumentos en los precios de los combustibles, pese al impacto del conflicto en Medio Oriente sobre el mercado internacional del petróleo.



La mandataria explicó que, cuando es… pic.twitter.com/rMmbzDY8q5 — Ventana Pública (@ventanaXpublica) July 16, 2026

Remarcó que esta medida permite controlar el efecto de la inflación dentro del territorio nacional, en beneficio de la población.

“Pero eso tiene que ver con controlar la inflación y tiene que ver con no afectar a la economía de las familias y sobre todo las que menos tienen. Entonces, vamos a seguir haciéndolo eh si es que eh el incremento en el precio internacional del petróleo impacta en el incremento en el precio de los combustibles en México”, dijo.

Entre las comercializadoras de combustible, comentó que Petróleos Mexicanos es la que paga más impuestos y, aunque hay ingresos adicionales con las exportaciones, esto ya no son muchos.

“Y también de algo de exportación que tiene Pemex, también hay un ingreso por parte de esa exportación, que ya es poca, porque la mayoría va al procesamiento, pero esa parte que todavía se exporta tiene una compensación. Digamos, si ponemos de lo que entra y de lo que sale de Tesorería, a la fecha son alrededor de 20 mil millones de pesos”, dijo.

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LMCT