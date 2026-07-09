CSP lamenta reactivación de la guerra; “es una pena“

Luego de que los ataques en Medio Oriente se reavivaran, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó en conferencia que esta situación es “una pena” y que ya impacta en los precios del combustible a nivel mundial.

Aunque los países involucrados habían conseguido una nueva tregua al conflicto bélico en aquella región del mundo, en días recientes Estados Unidos reanudó los ataques contra Irán.

La mandataria reafirmó que su administración está en contra de la guerra y, más, por las consecuencias a escala global: “Sí, una pena… porque no sólo lo que significa una guerra, que nunca estaremos de acuerdo, sino el impacto que tiene sobre los precios de los combustibles en México y en el mundo entero”.

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16 líderes empresariales asistieron a la reunión bilateral

Sin embargo, también mencionó que durante su administración se han contenido los estragos sobre el precio de los combustibles, con la aplicación de subsidios y demás medidas que impidieron un encarecimiento de la gasolina en el país.

“Aquí hicimos un esfuerzo muy grande porque, si no lo hubiéramos hecho, la gasolina hubiera llegado a los 30 pesos, 30, 32 pesos. Si no hubiéramos incorporado incentivos, es decir, reducir el IEPS y los acuerdos voluntarios con los gasolineros, estaría sobre 32 pesos, más o menos. Entonces, se mantiene en 24 pesos y el objetivo es que el diésel baje más”, dijo.

En otros momentos, incluso al inicio del conflicto, la Presidenta Sheinbaum puntualizó que, a pesar de las vicisitudes que se enfrentan en el escenario internacional, el peso mexicano se mantuvo en indicadores positivos.

En marzo pasado, en su conferencia, Sheinbaum Pardo aseguró que, a pesar de los eventos internacionales: “El peso, incluso, está más abajo de lo que estaba hace un año. Entonces, no es un asunto de preocupación, ni del Gobierno de México ni del Banco de México, ni tenemos por qué alarmarnos de una situación así. Está en el margen, si ya llegara a una situación muy diferente, pues entonces podríamos alarmarnos, pero en términos, digamos… de la macroeconomía y de la situación monetaria del país, está bien. No hay ningún problema”.