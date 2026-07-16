¿Cuándo es el regreso a clases que marca el Calendario Escolar 2026-2027?

La propuesta de calendario para el próximo ciclo escolar ya es oficial, pues con el fin del anterior se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Calendario Escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La SEP publicó el Calendario Escolar 2026-2027 que será aplicable para escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN) de educación preescolar, primaria y secundaria; así como el de educación normal.

El calendario de escuelas de preescolar, primaria y secundaria, públicas y privadas consta de 185 días, mientras que el de escuelas de educación normal cuenta con 190 días, y ambos inician el 31 de agosto.

Por tanto, el regreso a clases y el comienzo del próximo ciclo escolar será el lunes 31 de agosto del 2026 para la mayor parte de las escuelas de educación básica de la República mexicana.

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Calendario Escolar 2026-2027 SEP

El Ciclo Escolar comienza el 31 de agosto del 2026 y concluye el 9 de julio del 2027, y además de los días libres y las vacaciones, durante este periodo también se tienen programasdas las preinscripciones.

Las preiscipciones estarán disponibles para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2027-2028, que se realizarán del 2 al 12 de febrero del 2027.

Las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE) serán las siguientes: en 2026, los días 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre; y en 2027, el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio.

La suspensión de labores docentes serán: 16 de septiembre, 2 y 16 de noviembre, y 25 de diciembre de 2026; así como el 1 y 6 de enero, 1 de febrero, 15 de marzo y 5 de mayo de 2027.

⚠️ ¡Alto ahí! Antes de seguir haciendo scroll, échale un ojo al #CalendarioEscolar 2026-2027. 🏫🎒



Anótalo desde ahora: el próximo ciclo comienza el 31 de agosto de 2026. Para que luego nadie diga: «¿Quéee? ¿Ya era hoy?». 👀🗓️ pic.twitter.com/wxzd5K5cnG — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

Los dos periodos de receso escolar o vacaciones serán del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, reanudándose las clases el 7 de enero; mientras que el segundo periodo será del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

En cuanto al calendario para educación normal e instituciones dedicadas a la formación de maestras y maestros públicas y privadas incorporadas al SEN tiene 190 días en total, cinco más que el de educación básica.

Este comienza de igual forma el lunes 31 de agosto; sin embargo, concluye el 13 de julio del 2027, y en este se contempla un Periodo de Planeación y Habilitación Docente del 17 al 28 de agosto de 2026.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

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