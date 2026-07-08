SEP México: Nueva Escuela Mexicana consolida logros educativos

Millones de estudiantes en México concluyen el ciclo escolar 2025-2026 con avances significativos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) en preescolar, primaria y secundaria. Este modelo educativo, impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y respaldado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, busca una formación humanista, inclusiva e intercultural para la niñez y adolescencia del país.

El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que los resultados reflejan el fortalecimiento de una política pública centrada en el bienestar y desarrollo integral de los alumnos. Se atendió a 3.8 millones en preescolar, 12.5 millones en primaria y 6.3 millones en secundaria, logrando coberturas cercanas a la universalidad en los niveles básicos.

La NEM implementó estrategias pedagógicas innovadoras y mejoró materiales educativos, con acompañamiento constante a las comunidades escolares. Esto incluye formación docente en primera infancia y metodología STEM, acercando herramientas didácticas de vanguardia a las aulas mexicanas.

Delgado Carrillo afirmó que estos resultados “reflejan el fortalecimiento de una política pública orientada a garantizar el derecho a una educación humanista, inclusiva, intercultural y con profundo arraigo comunitario”.

Mario Delgado, Secretario de Educación ı Foto: SEP

En primaria, el modelo promovió el aprendizaje contextualizado y el trabajo por proyectos, integrando saberes comunitarios. Se distribuyeron más de 1.4 millones de ejemplares del Plan y Programas de Estudio 2022 y 155.6 millones de Libros de Texto Gratuitos (LTG) para 24.1 millones de estudiantes, incluyendo materiales para pueblos indígenas y afromexicanos.

La SEP también impulsó acciones para el bienestar integral, con materiales sobre alimentación saludable, educación sexual y prevención del acoso.

Para secundaria, se fortaleció la apropiación del Programa de Estudio de la Fase 6, priorizando ambientes libres de violencia y trabajando con el Gobierno de México para prevenir la violencia y el embarazo adolescente.

El Secretario Delgado Carrillo concluyó que el avance de la NEM es resultado del compromiso del magisterio nacional, las comunidades escolares y las familias mexicanas, agradeciendo su labor en la transformación de cada aula y comunidad.

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MSL