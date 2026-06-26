SEP consolida derechos magisteriales y becas en México.

El magisterio mexicano vive una nueva era de respeto y reconocimiento, con avances significativos en derechos laborales y un histórico impulso a las becas para estudiantes.

Así lo destacó Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al cierre del ciclo escolar 2025-2026, subrayando el compromiso del Gobierno de México con la educación pública.

Delgado Carrillo afirmó que este gobierno ha dejado atrás la persecución al magisterio, consolidando una relación basada en el respeto, los derechos laborales y el consenso. En su mensaje durante la última Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), recordó que “desde 2018, el pueblo de México eligió reconstruir el vínculo entre estado y magisterio, que los años neoliberales habían dejado hecho astillas; reconstruir esa relación ha sido devolverle al país la memoria de sí mismo”.

El secretario enfatizó que el Gobierno de México trabaja en el fortalecimiento de esta nueva relación con el magisterio nacional, priorizando el diálogo, el respeto y la conciliación, en contraste con las políticas de imposición y represión de administraciones anteriores.

La reforma educativa de 2019 “terminó la represión y persecución en contra del magisterio por parte de los gobiernos neoliberales”, devolviendo a las y los docentes su autonomía profesional y el reconocimiento social como agentes de cambio.

En las últimas dos administraciones, se recuperaron derechos laborales históricos mediante aumentos salariales sin precedentes y la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Además, por decreto de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se detuvo el incremento en la edad de jubilación y se inició un proceso para revertirlo.

Delgado Carrillo anunció que en agosto iniciará una consulta escuela por escuela para construir una reforma que surja del diálogo directo con las y los docentes, con el objetivo de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm). “Queremos establecer una nueva relación entre el Estado y el magisterio, en donde se garanticen los derechos laborales, la transparencia y que no regresen las prácticas del pasado como el influyentismo, nepotismo, corrupción y venta de plazas”, afirmó.

El titular de Educación enfatizó que, bajo la conducción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la educación es un derecho y no un privilegio. El Estado debe asegurar condiciones de igualdad para que todas las niñas, niños y jóvenes puedan desarrollar su trayectoria escolar sin importar su origen social o económico.

“En el segundo piso de la transformación, la cuna no es destino y nadie se quede sin estudiar por falta de recursos económicos”, aseguró. Por ello, la beca Rita Cetina de apoyo a útiles y uniformes llegará a 10 millones de beneficiarios en primarias públicas, que se suman a los 5.6 millones de becarios en secundarias y a los 4.2 millones en preparatoria, para alcanzar la cifra histórica de 22 millones de estudiantes.

Estos avances contrastan con episodios dolorosos para el magisterio, como la represión de 2006 en Oaxaca o los hechos de Nochixtlán en 2016, cuya memoria forma parte de la conciencia histórica del país.

El secretario invitó a las y los maestros a trabajar coordinadamente con las familias para aprovechar al máximo los días de clase, pues “el último día de clases es igual de importante que el primero”. Concluyó agradeciendo su labor por hacer posible la transformación en cada aula, para que las niñas, niños y adolescentes de México descubran su propia voz y construyan un porvenir con empatía, razonamiento y pensamiento crítico.

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JVR