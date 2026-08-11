‘No se cuenta con información ni pruebas’, asegura Gabinete de Seguridad sobre vínculos del nieto de Castro con mafia

El Gobierno de México no tiene pruebas sobre la red criminal de Quintana Roo ni nexos con funcionarios, tras nota del NYT.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México aseguró que no cuenta con datos ni elementos de prueba de la relación del nieto de Raúl Castro con la “Mafia Cubana de Quintana Roo”, reportada por el diario estadounidense The New York Times.

“No se cuenta con información ni pruebas propias respecto de los señalamientos atribuidos en dicha nota periodística, ni sobre los presuntos vínculos entre organizaciones criminales y funcionarios extranjeros, o familiares de estos, a que se hace referencia en el reportaje”, indicó en un comunicado.

Además, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ratificó su disposición de mantener los esquemas de cooperación internacional para combatir las actividades de la delincuencia organizada y hacer frente al tráfico ilícito de personas.

Con esta declaración, la administración federal fijó su postura frente a las versiones divulgadas en el diario estadounidense The New York Times.

El Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/7pL99y903R — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 12, 2026

¿Qué dice el reportaje sobre los vínculos del nieto de Castro con mafia cubana?

En el artículo How Raúl Castro’s Grandson Went From Bodyguard to Key Power Broker, firmado por David C. Adams y Frances Robles, se informa que Raúl Rodríguez Castro fue señalado por procesados en Estados Unidos por su presunta implicación en una red de tráfico de personas.

La organización criminal operaba con base en Quintana Roo, para sacar clandestinamente a ciudadanos de Cuba con el objetivo de trasladarlos a México y posteriormente a territorio estadounidense.

Los acusados José Miguel González Vidal y Reynaldo Crespo Márquez, declarados culpables, afirmaron que Rodríguez Castro garantizaba el paso seguro de la red a cambio de sobornos para alejar a la Guardia Costera y Aduana cubanas.

A cambio de permitir el ingreso a Cuba de mercancía ilícita desde México, habría recibido una lancha Fountain 38, un reloj Rolex, una motocicleta Suzuki y ropa Louis Vuitton, artículos que luego se vendían en tiendas gubernamentales.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) corroboró estos testimonios analizando mensajes de texto y notas de voz de los teléfonos de los implicados, aunque no está claro si el Departamento de Justicia mantiene una investigación activa en su contra.

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JVR