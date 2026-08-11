Vinculan a nieto de Raúl Castro con mafia cubana en México, según artículo de NYT

Raúl Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, estaría vinculado con una red de tráfico de personas y contrabando con sede en México, conocida como la “Mafia Cubana en Quintana Roo”, según una investigación publicada por The New York Times.

En el artículo How Raúl Castro’s Grandson Went From Bodyguard to Key Power Broker, firmado por David C. Adams y Frances Robles, se informa que Rodríguez Castro ha sido mencionado por personas procesadas por Estados Unidos por su presunta participación en esta red.

De acuerdo con la investigación, dicha organización tenía su base en Quintana Roo, México, y operaba una red para sacar clandestinamente personas de Cuba y trasladarlas hacia México con el objetivo de que posteriormente llegaran a Estados Unidos.

Nieto de Raúl Castro fue implicado en la red por dos presuntos colaboradores

De acuerdo con el artículo, fueron José Miguel González Vidal y Reynaldo Crespo Márquez, quienes se declararon culpables de su participación en la citada red de tráfico de personas, los que mencionaron la participación de Raúl Rodríguez Castro en la misma.

Según las fuentes consultadas por The New York Times, González Vidal afirmó ante fiscales estadounidenses que Rodríguez Castro ayudaba a garantizar el paso seguro de la organización hacia y desde Cuba.

Lo anterior, habría declarado González Vidal, a través de sobornos que los integrantes de la red pagaban a Rodríguez Castro para que éste mantuviera alejadas a la Guardia Costera y a la Aduana cubanas.

Asimismo, según el mismo informante, a cambio de permitir que mercancías adquiridas ilegalmente en México ingresaran a Cuba, Rodríguez Castro habría recibido una lancha de alto rendimiento Fountain 38, un reloj Rolex, una motocicleta Suzuki y ropa Louis Vuitton.

González Vidal habría declarado que posteriormente esos productos eran vendidos en tiendas del gobierno cubano.

De acuerdo con las fuentes consultadas por The New York Times, la versión que proporcionó González Vidal, que inculpó a Rodríguez Castro, habría sido corroborada por autoridades estadounidenses mediante mensajes de texto y notas de voz que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) extrajo de teléfonos celulares de integrantes de la investigación.

No obstante, según The New York Times, no está claro si el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene una investigación activa contra el nieto de Raúl Castro, pese a que su nombre figura en varios documentos.

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