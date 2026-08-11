Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 11 y 12 de agosto

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 11 y miércoles 12 de agosto en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Jitomate guaje / saladette: $12.80 el kilo

Sandía: $10.80 el kilo

Limón con semilla: $24.80 el kilo

Aguacate hass en malla: $26.80 la pieza

Manzana golden o red en bolsa: $32.80 el kilo con 50 puntos

Piña gota miel: $21.80 el kilo

Mango paraíso: $18.80 el kilo con 50 puntos

Pera D’anjou: $39.80 el kilo

Uva blanca: $74.80 el kilo

Ciruela: $67.80 el kilo

Zanahoria: $16.80 el kilo

Chile poblano: $49.80 el kilo

Cebolla blanca: $24.80 el kilo

Chayote sin espinas: $29.80 el kilo

Tomates NatureSweet: con 20% de descuento

Ofertas en carnes y pescados

Pollo entero fresco: $35.90 el kilo

Pierna de cerdo con hueso congelada: $56.00 el kilo

Huevo blanco Precíssimo de 30 piezas: $54.50 el paquete

Milanesa de res pulpa blanca: $198.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s por charola: $159.90 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s por charola: $176.90 el kilo

Fajita de pollo: $99.00 el kilo

Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo

Chuleta ahumada de cerdo: $109.00 el kilo

Carne para deshebrar de res Rancho Don Francisco Selecta: $219.00 el kilo

Sierra: $79.90 el kilo

Filete de mojarra de granja: $99.90 el kilo

Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo

Barrita de Surimi de cangrejo: $99.00 el kilo

Ofertas de Soriana ı Foto: Facebook Soriana

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LMCT