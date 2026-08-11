Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 11 y 12 de agosto

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 11 y miércoles 12 de agosto en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
TE RECOMENDAMOS:
¡Aprovecha las mejores ofertas!
‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 11 y 12 de agosto
Ofertas en frutas y verduras
- Jitomate guaje / saladette: $12.80 el kilo
- Sandía: $10.80 el kilo
- Limón con semilla: $24.80 el kilo
- Aguacate hass en malla: $26.80 la pieza
- Manzana golden o red en bolsa: $32.80 el kilo con 50 puntos
- Piña gota miel: $21.80 el kilo
- Mango paraíso: $18.80 el kilo con 50 puntos
- Pera D’anjou: $39.80 el kilo
- Uva blanca: $74.80 el kilo
- Ciruela: $67.80 el kilo
- Zanahoria: $16.80 el kilo
- Chile poblano: $49.80 el kilo
- Cebolla blanca: $24.80 el kilo
- Chayote sin espinas: $29.80 el kilo
- Tomates NatureSweet: con 20% de descuento
Ofertas en carnes y pescados
- Pollo entero fresco: $35.90 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $56.00 el kilo
- Huevo blanco Precíssimo de 30 piezas: $54.50 el paquete
- Milanesa de res pulpa blanca: $198.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s por charola: $159.90 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s por charola: $176.90 el kilo
- Fajita de pollo: $99.00 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
- Chuleta ahumada de cerdo: $109.00 el kilo
- Carne para deshebrar de res Rancho Don Francisco Selecta: $219.00 el kilo
- Sierra: $79.90 el kilo
- Filete de mojarra de granja: $99.90 el kilo
- Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo
- Barrita de Surimi de cangrejo: $99.00 el kilo
Te puede interesar:
- Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 11 de agosto
- Alertan uso compulsivo de IA; jóvenes la ven como psicólogo
- Van por último intento de evitar la nueva prueba
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT
TE RECOMENDAMOS:
Cooperación México-EU