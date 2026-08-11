Alertan uso compulsivo de IA; jóvenes la ven como psicólogo

El uso compulsivo de las redes sociales y la recurrencia a la Inteligencia Artificial no sólo ha significado un detrimento en el desarrollo de las y los niños y adolescentes —quienes ya recurren a estas herramientas para asistencia psicológica— sino también un desafío para las y los docentes que se han visto rebasados por la pérdida de capacidades de concentración de sus alumnos y los cambios en su comportamiento, como la exigencia para atender con inmediatez sus necesidades.

Como parte del debate que se ha abierto con miras a regular el uso de la IA y las redes sociales, la conferencia presidencial de ayer fue dedicada al impacto que han tenido en la enseñanza y la búsqueda de la ruta más adecuada para corregir las consecuencias que han comenzado a observarse en las generaciones en formación.

El Dato: UNICEF alertó que el uso de IA entre menores está creciendo sin que gobiernos tengan políticas de protección.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que la preocupación yace en que mientras los menores están en procesos para “aprender a pensar” y desarrollar habilidades psicomotoras, lo primero con lo que ya tienen contacto es con herramientas que les dan respuestas de manera automática, saltándose pasos como investigar por cuenta propia. No obstante, subrayó la sorpresa que le causó saber que la IA es usada para recibir asistencia psicológica.

“Me impactó muchísimo en una encuesta que hizo la Subsecretaría de Educación Superior que los jóvenes la usan como psicólogo, es decir, le preguntan a la Inteligencia Artificial que existe: ‘me siento deprimido, ¿qué hago?’. Y por más que pueda ser útil la Inteligencia Artificial para distintas herramientas, sustituir a un profesional por la inteligencia, pues también tiene sus riesgos; puede tener su apoyo, pero también tiene sus riesgos”, dijo.

El secretario de Educación Pública Mario Delgado, comentó que los docentes hoy enfrentan retos por la atención que las y los niños mantienen en sus dispositivos electrónicos, así como la inmediatez con la que exigen todo y el traslado de los conflictos que se generan en las redes.

Estudios practicados en Estados Unidos advierten que estudiantes entre 11 y 17 años reciben hasta 237 notificaciones al día, lo que aumenta la preocupación porque se ha encontrado que el volver a concentrarse toma hasta 20 minutos.

Yareni Annalie Domínguez Delgado, pedagoga y doctora en Pedagogía por la UNAM, advirtió que los procesos de aprendizaje han sido modificados porque con la inmediatez digital el foco de atención se ha desplazado, lo que ha provocado pasar de un pensamiento crítico en el que se procesaba, cuestionaba, contrastaba y evaluaba la información, hacia una hiperatención que responde a múltiples estímulos.

A su vez, la licenciada en Educación Primaria con casi 30 años de servicio, Sandra Ortega Rivero, puntualizó que con el uso de las tecnologías el aprendizaje tenía una participación más activa, había interacción entre los alumnos y maestros, pero hoy en día el uso excesivo de pantallas ha afectado el descanso, la concentración, el desempeño escolar, la tolerancia, la comunicación y la convivencia en familia.





ESTADÍSTICAS

Según una encuesta nacional que la SEP aplicó sobre el uso de IA en educación superior a 1,529,732 estudiantes y 163,259 docentes: