Van más de 63 mil detenidos en sexenio de Claudia Sheinbaum, afirma García Harfuch

Más de 63 mil personas vinculadas a delitos de alto impacto en México han sido detenidas en lo que va del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, resultado a pesar del cual no se puede dar por concluido el trabajo para combatir la delincuencia, señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Del 1 de octubre de 2024 al 31 de julio se ha capturado a 63 mil 564 detenidos; además, dos mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración fueron destruidas en 23 estados, así como 518.7 toneladas y 32 mil 824 armas aseguradas.

Al destacar, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que con estas operaciones se ha logrado una reducción de 51 por ciento en el número de homicidios, el funcionario comentó que ello no significa que “el trabajo esté terminado. Sabemos que todavía existen regiones y delitos que requieren atención permanente y hay situaciones que afrontar por parte de las autoridades todos los días”.

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Sostuvo que con estas operaciones se afecta de manera directa a los grupos de la delincuencia, así como su capacidad financiera y operativa, además de evitarse que millones de dosis de droga lleguen a las calles y se reducen los recursos que utilizan para adquirir armas, corromper autoridad y continuar generando violencia.

Al enfatizar el combate a la extorsión que se ordenó desde el 6 de julio de 2025, se ha capturado a mil 847 personas en 24 estados. Entre los arrestos más recientes mencionó la detención de Mario Iván N., integrante de un grupo delictivo dedicado a la extorsión, el narcomenudeo y homicidio.

Información en la Mañanera. ı Foto: Captura de pantalla.

También, en coordinación con la Policía de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, fueron detenidos tres integrantes de la Unión Tepito relacionados con una red de extorsionadores que operaban bajo la modalidad de préstamos gota a gota.

El Secretario destacó que la Secretaría de Marina ha conseguido asegurar 88 toneladas de cocaína en mares mexicanos.

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FGR