Inspectores de EU sí fueron amenazados en Michoacán, confirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que los inspectores estadounidenses en plantas aguacateras de Michoacán fueron amenazados y esa fue la razón por la que su país emitió una alerta de seguridad y suspendió las exportaciones.

A raíz de que la venta de aguacate se reanudó, la mandataria comentó en su conferencia matutina que esto se supo hasta las reuniones que sostuvieron la semana pasada después de que se anunció la suspensión de las labores de inspección.

“Lo que plantearon, que no lo no lo informaron previamente, es que algunos de estos inspectores habían tenido amenazas. Yo me reuní con la asociación que se dedica a, bueno, que están donde están organizados todos los productores y empacadores de aguacate para exportación… Esta reunión ya la teníamos y justo se da el día en que ya la teníamos programada y justo se da esta situación por parte de las instituciones del gobierno de Estados Unido”, dijo este lunes en su conferencia de prensa.

La mandataria comentó que a pesar del despliegue de fuerzas de seguridad que consiguieron disminuir los índices de extorsión en alrededores del municipio de Uruapan, hubo zonas en las que este delito incrementó.

Fue a partir de esto que se ordenó a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana reforzar la presencia en las zonas donde se encontró el conflicto y, además, se sugirió coordinarse con la Fiscalía.

Adicionalmente, se instruyó brindar protección a los inspectores que fueron amenazados.

“Se sentaron el viernes y ya se planteó de algunas personas que habían recibido algunas amenazas y se les va a dar toda la seguridad para que no haya problema. Y esta mesa se queda de manera permanente para garantizar la exportación del aguacate y también que todas las personas tengan seguridad”, dijo.

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FGR