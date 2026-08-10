Mañanera de Sheinbaum: 10 de agosto del 2026

Este lunes 10 de agosto de 2026, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Te puede interesar:

- Suma ofensiva en EU contra productos mexicanos a lechuga chiles, frutos rojos…

- CSP, por renombrar Paso de Cortés; dirige reforestación

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR