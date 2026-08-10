Los temas de este lunes

Mañanera de Sheinbaum: 10 de agosto del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en la CDMX

Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa.
Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa. Foto: Archivo.
Por:
Yulia Bonilla

Este lunes 10 de agosto de 2026, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Te puede interesar:

- Suma ofensiva en EU contra productos mexicanos a lechuga chiles, frutos rojos…

- CSP, por renombrar Paso de Cortés; dirige reforestación

TE RECOMENDAMOS:
Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.
Se instruyó brindarles protección

Inspectores de EU sí fueron amenazados en Michoacán, confirma Sheinbaum

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Imagen temática sobre la nota del Partido acción Nacional.
Rumbo a las elecciones de 2027

PAN pide frenar la ‘narcopolítica’ rumbo a 2027


Google Reviews