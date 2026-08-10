PAN pide frenar la ‘narcopolítica’ rumbo a 2027

Rumbo a las elecciones de 2027, el PAN llamó a los partidos políticos a reforzar sus filtros para evitar que candidatos con presuntos vínculos con el crimen organizado lleguen a las boletas y advirtió sobre el riesgo de que la delincuencia se infiltre en los procesos electorales de Quintana Roo.

El diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) atender las denuncias relacionadas con la presunta operación de un integrante de la mafia rumana en campañas de Morena en Quintana Roo, así como revisar los testimonios y publicaciones periodísticas que han documentado posibles nexos entre personajes políticos y grupos criminales.

El legislador puso como ejemplo el caso de Sinaloa y sostuvo que la experiencia de esa entidad debe servir como advertencia para evitar que estructuras criminales intervengan en las elecciones.

“Tomemos el ejemplo de Sinaloa, donde se operó toda una red criminal en coadyuvancia con la 4T para ganar la gubernatura y ahora, Estados Unidos tiene en la mira a personajes como Rocha, legisladores y ex funcionarios de ese partido”, afirmó.

Sánchez Rodríguez señaló que Quintana Roo enfrenta problemas de inseguridad e ingobernabilidad y acusó a las autoridades estatales de Morena de concentrarse en confrontaciones políticas en lugar de atender las causas de la violencia.

PAN propone cancelar candidaturas con antecedentes criminales

El panista aseguró que una de las propuestas de su partido rumbo a 2027 será combatir la denominada “narcopolítica” mediante filtros más estrictos para la selección de candidatos.

Planteó que el INE pueda cancelar la candidatura de aspirantes con antecedentes criminales o, en su caso, retirar el registro al partido que los postule.

“Ya sabemos que Morena no puede ganar elecciones sin ayuda ni pactos ni dinero de la delincuencia, Morena no puede ganar elecciones sin tener grupos de choque criminales”, acusó.

Por separado, el diputado federal y vocero del Grupo Parlamentario del PAN, Federico Döring Casar, llamó a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, a cumplir su compromiso de evitar candidaturas de personas con presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Döring pidió específicamente que Rafael Marín no sea postulado por Morena para ningún cargo en Quintana Roo, ante los señalamientos que, dijo, existen sobre posibles vínculos con operadores del crimen organizado.

“Exigimos que este señor, Rafael Marín, de Morena en Quintana Roo, no sea candidato absolutamente a nada”, declaró.

El panista advirtió que una eventual candidatura de Marín a la gubernatura de Quintana Roo o a la presidencia municipal de Cancún, desde su perspectiva, representaría un riesgo para la población.

Döring comparó el escenario que, según sus acusaciones, podría presentarse en Quintana Roo con la situación política y criminal de Sinaloa, al señalar presuntos vínculos entre grupos delictivos y actores políticos.

Te puede interesar:

- Suma ofensiva en EU contra productos mexicanos a lechuga chiles, frutos rojos…

- CSP, por renombrar Paso de Cortés; dirige reforestación

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR