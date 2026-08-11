Ahora en Colombia: temblor de 7.4° deja más de 130 muertos

Apenas tres días después de asumir la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella enfrenta su primer gran reto: un sismo de magnitud 7.4 grados, registrado en el noroeste del país a las 07:34 de la mañana, hora local, dejó al menos 132 fallecidos, cerca de 570 heridos, decenas de edificios, carreteras, aeropuertos y hospitales afectados, y un número indeterminado de desaparecidos y personas atrapadas entre los escombros, con lo que empezó la cuenta regresiva para rescatar a la brevedad a los sobrevivientes.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) aseguró que el de ayer fue “el evento sísmico de mayor magnitud registrada en Colombia en el siglo XXI” y uno de los más fuertes en casi cinco décadas. El impacto se sintió en prácticamente todo el territorio nacional, así como en regiones de Venezuela, Ecuador y Panamá.

El Dato: La US Geological Survey calculó pérdidas por 649 millones de dólares a consecuencia del sismo en Colombia.

El organismo enfatizó que este sismo no está relacionado ni con el registrado en Venezuela el pasado 24 de junio, ni con la actividad del volcán Puracé, que permanece en alerta naranja. La actividad sísmica registrada en la zona “responde a la dinámica tectónica natural del occidente colombiano, asociada, entre otros procesos, a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana”.

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El epicentro fue localizado a escasos cinco kilómetros al este de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad entre 96 y 120.5 kilómetros. Hasta las 18:30 horas, se habían registrado 47 réplicas, la mayor de ellas con magnitud de 4.8.

Sin relación ı Foto: Especial

A diferencia de los terremotos superficiales que se originan en fallas de la corteza, éste tuvo su fuente en el segmento profundo de la placa oceánica, lo que explica por qué fue percibido en una extensión tan amplia. En comparación, el sismo de Armenia de 1999, de 6.2 grados, que mató a mil 185 personas, fue de tipo superficial, mientras que el de ayer se registró más profundo, lo que hizo que la afectación no fuera tan fuerte en la superficie.

Otro factor a destacar fue que algunas personas señalaron que fue un sismo muy prolongado: entre 90 segundos y dos minutos de movimiento significativo. La diferencia se debe a que la percepción depende del conjunto de diversos factores: distancia al hipocentro, tipo de terreno y características de la construcción.

Residentes buscan entre los escombros de un eficio colapsado en Cali. ı Foto: AP

DESTRUCCIÓN. El movimiento dejó hasta mil 575 viviendas afectadas, además de destruir por completo a 37; colapsó 61 edificios residenciales y comerciales. Asimismo, hubo daños en 18 centros de salud, 52 escuelas, 17 centros comunitarios y 18 carreteras.

Las principales afectaciones se concentran en departamentos del occidente y centro del país como Valle del Cauca, Caldas, Chocó y Risaralda. De igual forma, el servicio de telefonía móvil y de electricidad, servicios públicos y de transporte sufrieron afectaciones en la zona.

Socorristas piden silencio durante el rescate de sobrevivientes en Colombia. ı Foto: AP

“Sin electricidad ni agua en las viviendas, Internet disponible sólo de manera intermitente y una neblina amarilla en el aire, señal de los derrumbes”, describió Franco Copolli, profesor de literatura en Cali, sobre el panorama posterior al sismo.

En Valle del Cauca, una parte del Hospital Universitario de Cali se derrumbó, dejando a cinco pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos debajo de los escombros. En esta ciudad, 30 estructuras colapsaron, dejando a personas atrapadas.

Los pacientes de un hospital fueron evacuados por personal médico. ı Foto: AP

Siete aeropuertos suspendieron operaciones para evaluar los daños: Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. En el Matecaña de Pereira colapsó parte de la infraestructura, lo que dejó víctimas fatales. En Manizales cayó una de las torres de la catedral, con daños graves en ese monumento histórico.

Mientras que en Cali se desplomaron más de 20 estructuras, y los hospitales declararon la alerta roja al encontrarse al 100 por ciento de su capacidad. Cuatro centros médicos de gran tamaño tuvieron que ser evacuados completamente, entre ellos el Hospital Universitario del Valle, que sufrió el derrumbe parcial de una de sus alas.

En redes sociales y medios de comunicación se difundieron ampliamente imágenes de edificios colapsando, en medio del llanto y el miedo de la población que resintió la fuerte sacudida de la tierra.

RESPUESTA OFICIAL. El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, canceló su agenda para supervisar la respuesta estatal y ordenó elaborar un informe integral de daños y necesidades. En un mensaje a la nación afirmó: “El Estado está presente y toma acción”. También buscó transmitir respaldo a las zonas devastadas. “Colombia está unida y saldremos adelante juntos. No están solos”, dijo.

El mandatario declaró el Estado de emergencia nacional y anunció que en este momento “la prioridad es rescatar a las personas que están bajo los escombros”. La emergencia alcanza nueve departamentos y más de 20 municipios.

El Gobierno también instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU), que integra a las distintas instituciones para coordinar la respuesta a la emergencia provocada por el reciente sismo que afectó diversas regiones del país. Este mecanismo busca asegurar una atención rápida, articulada y eficiente en los territorios impactados, centralizando la toma de decisiones y la distribución de recursos.

También anunció subsidios de alquiler para quienes sufrieron daños en sus viviendas y dispusieron “todo el aparato militar y policial” para llevar ingenieros, rescatistas y caninos. El Ejército desplegó cinco pelotones especializados para atender la emergencia con equipos de extracción, caninos, camillas y apoyo terrestre y aéreo.

En diferentes puntos de la zona afectada, a lo largo del día se desarrollaron esfuerzos para liberar a quienes siguen bajo estructuras derrumbadas. Habitantes colaboran usando herramientas y sus propias manos, buscando llegar hasta los individuos atrapados entre los restos de los edificios.

Uno de los momentos más esperanzadores de la tragedia quedó registrado cuando entre los escombros fueron rescatados un bebé de pocos meses de nacido y su madre en Cali, donde equipos de rescate y civiles buscaban sobrevivientes entre los restos de las decenas de edificios destruidos, pasando grandes trozos de hormigón de mano en mano en una larga fila de voluntarios.

Sin embargo, en una página de Internet habilitada para ciudadanos fueron reportadas más de dos mil 500 personas como no localizadas por sus familiares. Además, las autoridades advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar a medida que avancen la remoción y la búsqueda, sobre todo, en zonas con accesos y comunicaciones afectados.

Asimismo, tras reportes de amenazas de saqueos en varias zonas de la capital del Valle del Cauca, algunas ciudades como Cali y Pereira ordenaron el toque de queda para la ciudadanía desde las 20:00 hasta las 6:00 horas, ante el riesgo de alteración del orden público, con excepciones para autoridades, personal médico y servidores públicos.

APOYO INTERNACIONAL. Tras el fuerte sismo, gobiernos de Estados Unidos, México, Ecuador, El Salvador, Chile, Perú, Panamá, Argentina, Brasil, Venezuela, Israel, España, Italia, Cuba, Bolivia, Guatemala y Ucrania ofrecieron ayuda a Colombia. Las propuestas incluyeron apoyo logístico, equipos de búsqueda y rescate, personal médico, expertos en desastres, ayuda humanitaria, asistencia consular y, en el caso de Ecuador, un grupo USAR de 47 rescatistas con autonomía de siete días.

El Departamento de Estado de EU anunció que el gobierno del presidente Donald Trump destinará 15.5 millones de dólares en apoyo. Los recursos se enfocarán en refugios de emergencia, alimentos, protección y evaluación de daños en las zonas afectadas por el terremoto.

...y en Venezuela, más de 6 mil fallecidos

Por Redacción

El número de decesos en Venezuela por el doble terremoto del pasado 24 de junio alcanzó los seis mil 301, tras sumar otros 176 muertos con respecto al balance anterior, según cifras publicadas este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó que 73 mil 356 personas han sido atendidas en hospitales tras el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que afectó la zona norte del paísm, particularmente el estado La Guaira.

Asimismo, detalló que el Gobierno ha entregado 287 viviendas y han evaluado 53 mil 314, de las cuales 31 mil 336 se catalogaron como habitables, 12 mil 411 con restricciones y nueve mil 567 en alto riesgo. Asimismo, se han recogido 483 millones 525.41 mil toneladas de escombros.

El Banco Mundial estima en 19 mil 600 millones de dólares los daños físicos directos por los terremotos y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país petrolero durante la próxima década.

“El ambiente es desolador; hay pánico”

| Redacción |

“Al principio dijimos: ‘Bueno, es un temblor suave’. Cuando comenzó más fuerte, evacuamos con los pacientes y mis compañeros, pero es muy angustiante porque los vidrios comenzaron a explotar, las cosas se empezaron a caer; gracias a Dios logramos salir. Pero en la clínica fallecieron dos trabajadores tratando de evacuar; todo pasa en un segundo, es bien complicado, emocionalmente es difícil”.

Es así como Denise Restrepo, trabajadora de un hospital en Cali, recuerda el momento en que comenzaba su jornada laboral, cuando se vio sorprendida por el terremoto. Cuestionada por el ambiente que se respira en las calles, cuando todavía se buscan supervivientes entre los escombros, aseguró: “El ambiente es bien desolador. Estamos devastados, sorprendidos, con miedo y con mucha tristeza”.

voluntarios buscan a sobrevivientes tras los sismo de ayer, en Cali. ı Foto: AP

Un habitante de Quibdó describió las escenas de terror que se vivieron en las calles de la capital de Chocó inmediatamente después de que la tierra comenzara a temblar con una fuerza inusitada, colapsando edificaciones completas-

“Fue desastroso, fue horrible, al frente de un colegio se cayó un edificio donde en la parte de abajo había un negocio. Por todo Quibdó eso ha sido terrible, hay mucho pánico en las esquinas”, detalló.

El drama humano más desgarrador se apoderó rápidamente de cada rincón de la ciudad. En medio de la confusión y la falta de información oportuna, la prioridad absoluta para la mayoría de los ciudadanos fue correr para poner a salvo a sus familias, desatando una angustiosa búsqueda colectiva.

El Tip: En Chocó falleció Mateo, de 6 años, hijo del alcalde de Bahía Solano, Leonel Valencia, al desplomarse su colegio.

“Yo me dediqué a buscar a mis hijas. Este es el momento en que todavía hay papás buscando a sus hijos, por toda la ciudad es un desastre. No hay energía y se siente en todo el pueblo la cara de angustia de la gente”, relató el afectado.

Una de las historias que se conocieron justo tras el terremoto fue la del padre del presentador José Fernando Patiño, de Caracol, quien quedó atrapado bajo los escombros de una de las edificaciones que colapsaron en el sur de Cali. El periodista explicó que había perdido comunicación con él y que, según la información que había recibido, uno de los vecinos habría escuchado su voz entre los escombros.

“Mi padre no volvió a contestar, no contesta. Lo que sé es que alguien, alguno de los vecinos, escuchó que mi papá dijo: ‘Darío Patiño’. Entonces quiero hacer un llamado a las autoridades en Cali. Por favor, se requiere urgentemente a las autoridades para que ayuden a levantar los escombros. Mi papá está vivo”, afirmó entre lágrimas y con la voz entrecortada.

“Todas las personas que puedan venir a ayudar, que vengan a la clínica Valle Salud. Tengo muchos pacientes de cuidados intensivos atrapados, necesitamos sacarlos, el hospital se derrumbó”, escribió el médico Juan Gallego al describir la situación en la clínica Valle Salud, en Cali.

México ofrece apoyo al país sudamericano tras sismo de 7.4

| Por Y. Bonilla, C. Arellano y E. Hernández |

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia activó este lunes una respuesta de México en dos frentes. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso a disposición del país sudamericano “todo el apoyo que requiera”, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) abrió un canal de emergencia para los connacionales en ese país y estableció contacto con la Cancillería colombiana.

La primera señal llegó desde Palacio Nacional, pocas horas después del movimiento telúrico con epicentro en San José del Palmar. La mandataria federal acababa de recibir el reporte cuando, a su entrada al Salón de Tesorería, confirmó que su gobierno mantenía comunicación con la representación diplomática mexicana. “Estamos atentos con la embajada y todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia”, declaró.

El Dato: El diputado Rubén Moreira pidió una oración por Colombia e instó a que “abracemos a nuestros hermanos que hoy sufren. Entendemos su dolor. Hoy todos somos Colombia”.

Hasta la tarde de este lunes, la Cancillería no tenía conocimiento de connacionales afectados. La dependencia estableció contacto con su contraparte colombiana y reiteró la disposición mexicana para auxiliar en las tareas que Bogotá considere necesarias, aunque todavía no detalló personal, equipo, víveres, recursos o capacidades específicas que podrían formar parte de esa asistencia.

Tras el terremoto, la Embajada de México en Colombia difundió un número de emergencia y pidió a los ciudadanos mexicanos seguir los canales oficiales. El mecanismo adquirió especial relevancia por las alteraciones en la movilidad aérea y la revisión de posibles daños en distintas zonas del territorio colombiano. La dependencia recomendó consultar directamente con las aerolíneas.

SOLIDARIDAD ı Foto: Especial

Condolencias. Desde el Congreso, las principales fuerzas políticas se sumaron a la reacción mexicana ante la emergencia. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, lamentó las víctimas y los daños provocados por el terremoto.

“La fuerza, el carácter y la entereza de las y los colombianos los sacarán adelante”, escribió antes de cerrar su mensaje con una expresión de respaldo regional. “México, América Latina y el mundo entero estamos con ustedes”.

La diputada Noemí Luna, de Acción Nacional, calificó como “desgarradoras” las imágenes difundidas después del movimiento telúrico y envió “un abrazo fraterno” a la población colombiana.

Por separado, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezada por Rubén Moreira, expresó condolencias a las familias de quienes perdieron la vida y deseó una pronta recuperación a los heridos.

El diagnóstico más grave dentro de los pronunciamientos legislativos llegó de Pedro Vázquez González, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

El petista sostuvo que el terremoto había dejado más de un centenar de personas fallecidas, además de heridos, viviendas afectadas y familias que aún buscaban a sus seres queridos.

Al referirse a la magnitud de la emergencia, recordó que México ha enfrentado desastres similares y colocó la cooperación entre ambos países como parte de la respuesta. “A quienes hoy buscan a sus seres queridos, queremos decirles que no están solos”, expresó. También manifestó la disposición mexicana para acompañar a Colombia durante las tareas de atención, recuperación y reconstrucción. De igual modo, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, expresó su pésame al pueblo colombiano.

Expreso que, “desde México, los acompañamos y ojalá pronto puedan salir adelante ante este escenario que, por ser una consecuencia de la naturaleza, nadie puede prever ni su fuerza, ni su impacto, ni la generación de decesos que provoca, así es que, pues, desde aquí nuestro más sentido pésame”.

López Rabadán enfatizó que este tipo de fenómenos naturales obliga a la Cámara de Diputados a definir recursos para emergencias en el Presupuesto de Egresos para 2027 y a destinarlo para Protección Civil en casos de sismo.

Recordó que en los últimos años “se han casi eliminado los fondos y fideicomisos” destinados a la atención a desastres naturales y, ante la posibilidad de que un escenario como el ocurrido este lunes en Colombia se presente en México —país altamente sísmico, ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico—, consideró que será necesario que en el Congreso de la Unión “tengamos la conciencia de que en el próximo Presupuesto de Egresos, podamos tener claramente un presupuesto definido” para desastres naturales, como los sismos.

Añadió que “los fondos, los fideicomisos que antes teníamos han sido modificados y han sido, lamentablemente, en muchas ocasiones, reducidos, casi eliminados, pero sí es obligado que esta Cámara de Diputados (reflexione), porque además es posible algún tipo de escenario así en nuestro país, porque ya lo hemos vivido”.

Este lunes, la Embajada Mexicana en Colombia reiteró a los mexicanos que se encuentren en el país seguir las indicaciones emitidas por medios oficiales y proporcionó un número de emergencia (+57 313 878 6028) en caso de requerir asistencia consular. Se estima que Colombia es hogar de 4 mil 507 mexicanos, la mayoría residentes de Bogotá, Medellín y Cali; hasta el momento la SRE no tiene reportes de connacionales afectados por el desastre natural.

Para la diáspora colombiana, redes son el único medio para hacer contacto

Por Elizaabeth Hernández

La primera emergencia para parte de la comunidad colombiana en México consistió en saber quién seguía al otro lado del teléfono. El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el occidente de Colombia este lunes dejó al menos 138 muertos, decenas de personas atrapadas y daños en cerca de mil 600 construcciones, mientras las interrupciones en las comunicaciones extendieron la incertidumbre hasta nuestro país.

Durante horas, Ingrid formó parte de esa búsqueda. Colombiana residente en México, intentó comunicarse con su familia mientras, desde su país, llegaban reportes fragmentados sobre derrumbes, víctimas y fallas telefónicas. Cada intento sin respuesta prolongó una incertidumbre imposible de resolver desde la distancia. No sabía si el silencio obedecía a problemas en las redes de comunicación o a una situación más grave.

El Dato: El temblor registró 107 km de profundidad, lo que provocó que se sintiera en ciudades como Cali, Manizales, Pereira y Bogotá, y países como Panamá, Ecuador y Venezuela.

A más de tres mil kilómetros, su margen de acción era limitado. No podía recorrer hospitales, preguntar entre vecinos ni trasladarse hasta las zonas afectadas. La posibilidad de obtener noticias dependía del teléfono y de que alguien consiguiera establecer contacto desde Colombia. El caso de Ingrid terminó por reproducirse, con distintas circunstancias, en comunidades digitales integradas por connacionales que buscaban información de padres, hermanos, amigos o conocidos.

En grupos de Facebook, utilizados habitualmente para compartir información sobre vivir en México, apareció otra clase de rastreo: “Buenas tardes grupo, ¿alguien se ha podido comunicar con familiares de Pereira, Quindío, Antioquía Caldas Colombia? Mi pareja es colombiano y está muy preocupado”, escribió Diaz Hansoon Zoe, una hora después del sismo.

Otra usuaria recurrió a otra comunidad para tratar de obtener noticias:“Alguien que tenga familia en Guayabal Pereira. Que nos den información si hubo pérdidas fuertes. Mis familiares no me contestan y estoy muy preocupada”.

Detrás de esas preguntas existe una comunidad considerable. El Censo de Población y Vivienda 2020 contabilizó 36 mil 234 personas nacidas en Colombia que residían en México, frente a 13 mil 922 una década antes. El crecimiento superó 160 por ciento y convirtió a ese origen en el cuarto más numeroso entre la población nacida en el extranjero, sólo detrás de Estados Unidos, Guatemala y Venezuela.

Frente a esa incertidumbre aparecieron personas que ofrecieron convertirse en intermediarias. Martha Rodríguez puso sus propios medios de contacto a disposición de quienes no conseguían una respuesta: “Si alguno de los que están aquí tienen familiares en Colombia y necesitan llamarlos porque no contestan en WhatsApp. Me dejan los nombres y yo los llamo por fija línea para validar si están bien”.

La propuesta dio resultados. Rodríguez consiguió establecer comunicación con, al menos, cuatro familias cuyos parientes aguardaban noticias desde fuera de Colombia y posteriormente les confirmó que había podido localizar a sus familias.

Para quienes llevaban horas frente al teléfono, su intervención resolvió una incertidumbre que las fallas de comunicación habían prolongado desde el terremoto. La colombiana explicó que su intención era aprovechar que podía realizar llamadas para servir de enlace con quienes no conseguían respuesta mediante WhatsApp y devolver personalmente la información a cada solicitante.

Desde Cali, Ana Ruth Guerrero ofreció convertirse en enlace para quienes buscaban a familiares en esa ciudad. Puso sus redes a disposición de la comunidad y se ofreció a ayudar a localizarlos personalmente: “Si alguien necesita saber de algún familiar en Cali, mis redes están disponibles”, escribió en medio de los reportes sobre personas atrapadas bajo los escombros. Su mensaje abrió una ruta para quienes permanecían lejos de Colombia.

En lugar de limitarse a compartir información sobre el terremoto, Guerrero Cabrera ofreció utilizar sus contactos y su presencia en Cali para buscar noticias de personas con las que sus familiares no conseguían comunicarse.

A esa movilización se sumó Los Berracos Somos Más, asociación de la comunidad colombiana establecida en México. Tras los primeros reportes de fallecidos, personas atrapadas y desaparecidas, la organización convocó a sus integrantes a colaborar mediante centros de acopio, campañas humanitarias y recolección de insumos. Tras el terremoto, los equipos de emergencia colombianos buscaron personas bajo toneladas de concreto. Ingrid y otros connacionales libraron otra carrera desde México, sin acceso al sitio del desastre y con un teléfono como principal vínculo con casa. Alrededor de ellos apareció una red espontánea de personas dispuestas a llamar por otros, buscar información en barrios afectados o prestar sus cuentas para conectar a familias. Antes de los víveres, las cobijas y los centros de acopio, la primera ayuda consistió en conseguir una respuesta.

Topos mexicanos se van a mover desde La Guaira

| Por Claudia Arellano |

Integrantes de los grupos de rescate Topos Búsqueda y Rescate Urbano (USAR BREC) y Topos Azteca, quienes se encuentran actualmente en La Guaira, Venezuela, anunciaron su traslado a Colombia para apoyar en las labores de búsqueda y rescate tras el fuerte terremoto registrado ayer.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el comandante Carlos Cienfuegos explicó que el grupo tenía previsto regresar a México este martes, pero decidió modificar sus planes luego de conocer la magnitud del sismo que afectó al pueblo colombiano: “Nos acabamos de enterar de un terremoto muy fuerte de nuestros hermanos de Colombia”.

473 topos asistieron a Venezuela para realizar tareas de rescate

Los rescatistas solicitaron el apoyo de personas en Venezuela que puedan facilitarles una o dos camionetas 4x4 con capacidad suficiente para transportar una importante cantidad de herramientas y equipo especializado.

De acuerdo con Cienfuegos, parte del equipo y herramientas podría ser trasladado de inmediato por tierra, mientras que los integrantes del grupo buscarían viajar en avión para llegar cuanto antes a Colombia.

Residentes buscan sobrevivientes entre los escombros después de que un terremoto sacudió Cali, Colombia, el lunes ı Foto: AP

“Alguien que nos pueda prestar una camioneta 4x4, camioneta grande, es una gran cantidad de herramienta. Posiblemente consigamos un boleto de avión para mañana, pero subimos la herramienta ahorita y nos vamos ahorita”, dijo.

Además del vehículo, los Topos solicitaron apoyo con combustible para realizar el traslado hacia Colombia y poder movilizar el equipo necesario para realizar las labores de emergencia.

El comandante agradeció de antemano a los venezolanos que pudieran contribuir con los recursos necesarios para facilitar su llegada al país sudamericano: “Si algún hermano venezolano que tenga los recursos necesarios pueda apoyarnos con un vehículo, dos vehículos, para poder llegar a Colombia y que nos apoyen con el combustible, se los agradeceremos con el corazón”.

Los integrantes de Topos USAR BREC y Topos Azteca cerraron su mensaje reiterando su disposición para acudir en auxilio de las personas afectadas por el desastre: “Arriba Venezuela, arriba Colombia”, concluyeron los rescatistas mexicanos.