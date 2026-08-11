“El ambiente es desolador; hay pánico”

“Al principio dijimos: ‘Bueno, es un temblor suave’. Cuando comenzó más fuerte, evacuamos con los pacientes y mis compañeros, pero es muy angustiante porque los vidrios comenzaron a explotar, las cosas se empezaron a caer; gracias a Dios logramos salir. Pero en la clínica fallecieron dos trabajadores tratando de evacuar; todo pasa en un segundo, es bien complicado, emocionalmente es difícil”.

Es así como Denise Restrepo, trabajadora de un hospital en Cali, recuerda el momento en que comenzaba su jornada laboral, cuando se vio sorprendida por el terremoto. Cuestionada por el ambiente que se respira en las calles, cuando todavía se buscan supervivientes entre los escombros, aseguró: “El ambiente es bien desolador. Estamos devastados, sorprendidos, con miedo y con mucha tristeza”.

Un habitante de Quibdó describió las escenas de terror que se vivieron en las calles de la capital de Chocó inmediatamente después de que la tierra comenzara a temblar con una fuerza inusitada, colapsando edificaciones completas-

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“Fue desastroso, fue horrible, al frente de un colegio se cayó un edificio donde en la parte de abajo había un negocio. Por todo Quibdó eso ha sido terrible, hay mucho pánico en las esquinas”, detalló.

El drama humano más desgarrador se apoderó rápidamente de cada rincón de la ciudad. En medio de la confusión y la falta de información oportuna, la prioridad absoluta para la mayoría de los ciudadanos fue correr para poner a salvo a sus familias, desatando una angustiosa búsqueda colectiva.

El Tip: En Chocó falleció Mateo, de 6 años, hijo del alcalde de Bahía Solano, Leonel Valencia, al desplomarse su colegio.

“Yo me dediqué a buscar a mis hijas. Este es el momento en que todavía hay papás buscando a sus hijos, por toda la ciudad es un desastre. No hay energía y se siente en todo el pueblo la cara de angustia de la gente”, relató el afectado.

Una de las historias que se conocieron justo tras el terremoto fue la del padre del presentador José Fernando Patiño, de Caracol, quien quedó atrapado bajo los escombros de una de las edificaciones que colapsaron en el sur de Cali. El periodista explicó que había perdido comunicación con él y que, según la información que había recibido, uno de los vecinos habría escuchado su voz entre los escombros.

“Mi padre no volvió a contestar, no contesta. Lo que sé es que alguien, alguno de los vecinos, escuchó que mi papá dijo: ‘Darío Patiño’. Entonces quiero hacer un llamado a las autoridades en Cali. Por favor, se requiere urgentemente a las autoridades para que ayuden a levantar los escombros. Mi papá está vivo”, afirmó entre lágrimas y con la voz entrecortada.

“Todas las personas que puedan venir a ayudar, que vengan a la clínica Valle Salud. Tengo muchos pacientes de cuidados intensivos atrapados, necesitamos sacarlos, el hospital se derrumbó”, escribió el médico Juan Gallego al describir la situación en la clínica Valle Salud, en Cali.