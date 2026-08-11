Trump exige a Irán un resarcimiento por daños

El presidente estadounidense, Donald Trump, se burló el lunes de la exigencia de Irán de reparaciones por la devastación causada al país por el bombardeo de Estados Unidos e Israel durante los últimos cinco meses, una exigencia que —dijo— los negociadores de Teherán no habían planteado hasta ahora.

La publicación en su red Truth Social se produjo luego que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, subrayó que Irán no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que EU cumpla sus condiciones, que incluyen que ponga fin a su bloqueo de los puertos iraníes, levante las sanciones económicas y libere los activos iraníes congelados. También, que pague compensaciones por los daños de guerra.

El Tip: El líder supremo iraní llamó a la “unidad y la cohesión” en un momento que enfrenta dificultades económicas.

“Veo que representantes de Irán están pidiendo una compensación por el daño sufrido durante el conflicto militar de los últimos cinco meses (que comenzó porque no tendrán un arma nuclear), a pesar de que esto nunca fue mencionado en ninguna de nuestras negociaciones o reuniones.

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“Pero es una idea interesante, porque ahora yo también estoy exigiendo una compensación a Irán, por toda la gente que han matado y herido gravemente con sus bombas al costado del camino y sus numerosos conflictos, por los cuales son famosos, liderados inicialmente por el general Soleimani”, escribió.

El mandatario incluyó a las familias de las víctimas del ataque al USS Cole y a “miles de otros muertos en combate”.