Los temas de este martes

Mañanera de Sheinbaum: 11 de agosto del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en la CDMX

Claudia Sheinbaum este martes en conferencia de prensa.
Claudia Sheinbaum este martes en conferencia de prensa. Foto: Archivo.
Por:
Yulia Bonilla

Este martes 11 de agosto de 2026, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Te puede interesar

- Ahora en Colombia: temblor de 7.4° deja más de 130 muertos

- Esperemos que no haya ninguna otra intención: Claudia

TE RECOMENDAMOS:
Marcela Figueroa, titular del SESNSP, presentó las cifras sobre homicidio doloso y delitos de alto impacto.
A 22 meses de gobierno

Homicidios dolosos bajan 51% en gobierno de Claudia Sheinbaum

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Esta es la actividad sísmica de hoy.
¿Sonó la alarma?

Temblor en México HOY 11 de agosto: Noticias AL MOMENTO de sismos


Google Reviews