Suicidio, tercera causa de muerte entre menores

En México, las causas de muerte de niñas, niños y adolescentes cambian de manera radical conforme aumenta la edad. A partir de los 10 años, los accidentes, el suicidio y la violencia se colocan entre las principales amenazas para la vida, de acuerdo con cifras preliminares de 2025 difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los datos revelan que, entre los 10 y 14 años, el suicidio ya representa la tercera causa de muerte, con 280 casos registrados durante 2025, sólo por debajo de los accidentes, que sumaron 651 defunciones, y los tumores malignos, con 460.

El Tip: En cuanto a las principales causas que resultaron en un suicidio durante el año pasado, destacaron las de lesión por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, con 84.9%.

Del total de suicidios registrados en este grupo de edad, 159 correspondieron a niñas y adolescentes mujeres y 121 a hombres, una diferencia que, de acuerdo con especialistas y organizaciones defensoras de la infancia, obliga a analizar el fenómeno con perspectiva de género y desde un enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes.

La organización Tejiendo Redes Infancia advirtió que la posición que ocupa el suicidio entre las principales causas de muerte coloca a la salud mental y a los factores de riesgo que enfrentan las infancias en el centro de la agenda pública.

Los datos también muestran que la violencia adquiere mayor relevancia conforme niñas y niños entran en la adolescencia. Entre los 10 y 14 años se registraron 165 defunciones por agresiones, que ocuparon el quinto lugar entre las principales causas de muerte. En este grupo también se observan diferencias por sexo: 108 de las víctimas de homicidio fueron hombres y 57 mujeres.

El panorama se vuelve todavía más grave entre los 15 y 24 años. Para este grupo, los datos disponibles identifican como las tres principales causas de muerte los accidentes, con seis mil 242 casos; las agresiones, con cinco mil 392; y el suicidio, con dos mil 153.