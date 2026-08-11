Abre CSP vía para cambiar reglas de las audiencias

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su Gobierno tiene la disposición para que se emprendan cambios a los lineamientos sobre los derechos de las audiencias; sin embargo, aclaró que la figura de la defensoría y el código de ética que deberán emitir los medios de comunicación concesionados de radio y televisión ya están definidos en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Al abordar nuevamente este asunto que ha sido objeto de reclamos y controversia para su administración, la jefa del Ejecutivo federal reafirmó que el objetivo de abrir una consulta pública al respecto fue recibir la opinión del sector involucrado, pero también de otras personas con interés en el tema.

El Dato: La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, aseguró que la libertad de expresión es un derecho fundamental y cualquier propuesta de regulación puede generar censura.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, fue consultada sobre la posibilidad de que el Gobierno abra la puerta a realizar cambios en la materia. Al respecto, aseguró: “Sí, y no sólo la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), también se han recibido de otras organizaciones o personas, comentarios. Por eso esta consulta pública, para que se perfeccione el derecho de las audiencias, y ése es el objetivo”.

La consulta pública, dijo, tiene como propósito revisar los lineamientos y, en caso de ser necesario, realizar modificaciones, siempre dentro del marco de las disposiciones legales vigentes.

“Eso ya viene en la ley, eso no está en discusión. O sea, en la ley ya viene el código de etica y el derecho de las audiencias a tener un defensor de audiencias en cada empresa televisora o de radiodifusión. Eso ya está en la ley. Incluso la Cámara estuvo de acuerdo con lo que se aprobó, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión estuvo de acuerdo con lo que se aprobó. Hubo discusiones incluso en el Congreso, y estuvo de acuerdo con lo que se firmó o con el contenido de la ley”, subrayó.

Además, adelantó que la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, expondrá esta semana “qué cambios, si es necesario, se harían a los lineamientos”.