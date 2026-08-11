Topos mexicanos se van a mover desde La Guaira

Residentes buscan sobrevivientes entre los escombros después de que un terremoto sacudió Cali, Colombia, el lunes

Integrantes de los grupos de rescate Topos Búsqueda y Rescate Urbano (USAR BREC) y Topos Azteca, quienes se encuentran actualmente en La Guaira, Venezuela, anunciaron su traslado a Colombia para apoyar en las labores de búsqueda y rescate tras el fuerte terremoto registrado ayer.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el comandante Carlos Cienfuegos explicó que el grupo tenía previsto regresar a México este martes, pero decidió modificar sus planes luego de conocer la magnitud del sismo que afectó al pueblo colombiano: “Nos acabamos de enterar de un terremoto muy fuerte de nuestros hermanos de Colombia”.

473 topos asistieron a Venezuela para realizar tareas de rescate

Los rescatistas solicitaron el apoyo de personas en Venezuela que puedan facilitarles una o dos camionetas 4x4 con capacidad suficiente para transportar una importante cantidad de herramientas y equipo especializado.

De acuerdo con Cienfuegos, parte del equipo y herramientas podría ser trasladado de inmediato por tierra, mientras que los integrantes del grupo buscarían viajar en avión para llegar cuanto antes a Colombia.

Residentes buscan sobrevivientes entre los escombros después de que un terremoto sacudió Cali, Colombia, el lunes ı Foto: AP

“Alguien que nos pueda prestar una camioneta 4x4, camioneta grande, es una gran cantidad de herramienta. Posiblemente consigamos un boleto de avión para mañana, pero subimos la herramienta ahorita y nos vamos ahorita”, dijo.

Además del vehículo, los Topos solicitaron apoyo con combustible para realizar el traslado hacia Colombia y poder movilizar el equipo necesario para realizar las labores de emergencia.

El comandante agradeció de antemano a los venezolanos que pudieran contribuir con los recursos necesarios para facilitar su llegada al país sudamericano: “Si algún hermano venezolano que tenga los recursos necesarios pueda apoyarnos con un vehículo, dos vehículos, para poder llegar a Colombia y que nos apoyen con el combustible, se los agradeceremos con el corazón”.

Los integrantes de Topos USAR BREC y Topos Azteca cerraron su mensaje reiterando su disposición para acudir en auxilio de las personas afectadas por el desastre: “Arriba Venezuela, arriba Colombia”, concluyeron los rescatistas mexicanos.