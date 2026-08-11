Cae ‘X1’, vinculado con ‘Los Caballeros Templarios’, y otros 11 relacionados con extorsión

Fueron detenidas 12 personas, entre ellas "X1", en 11 cateos simultáneos en Michoacán.

Autoridades federales detuvieron a 12 personas vinculadas con el delito de extorsión que afectaban a productores de Michoacán, entre ellas a Cristian Maximiliano “N”, alias “X1”, vinculado con una célula del grupo criminal “Los Caballeros Templarios”.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de una publicación en la red social X y, posteriormente, en la Conferencia del Pueblo.

Omar García Harfuch participó en la Conferencia del Pueblo, donde también se informó sobre reducción de homicidios. ı Foto: Captura de video

García Harfuch explicó que la detención fue resultado de la ejecución de 11 órdenes de cateo simultáneas en Uruapan y Ziracuaretiro, las cuales fueron resultado de información del Centro Nacional de Inteligencia.

Así, fueron detenidas las 12 personas, a quienes, además, se les aseguraron seis armas de fuego, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, narcóticos y dinero en efectivo.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó sobre las detenciones en la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Captura de video

Durante la Conferencia, el titular de la SSPC destacó que los detenidos se dedicaban al “cobro y recolección de cuotas en contra de empresarios del sector aguacatero, ganadero y cárnico”.

“Los detenidos e inmuebles están vinculados a los grupos delictivos Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios”, abundó.

En la operación participaron elementos de la SSPC junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

Se presentó más información de las detenciones en la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Captura de video

García Harfuch destacó que operaciones como esta forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Bajo esta Estrategia, escribió García Harfuch, “se desarrollaron investigaciones contra grupos dedicados a extorsionar a productores, comerciantes, transportistas y empacadoras de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico”.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, se desarrollaron investigaciones contra grupos dedicados a extorsionar a productores, comerciantes, transportistas y empacadoras de los sectores aguacatero,… pic.twitter.com/DJ4zv8JGLx — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 11, 2026

“Quienes amenazan a las familias y pretenden enriquecerse a costa del trabajo de productores, comerciantes y transportistas serán investigados, detenidos y llevados ante la justicia”, concluyó el secretario en su mensaje.

Bajan 51 por ciento homicidios dolosos durante administración de Claudia Sheinbaum

En la misma conferencia, el Gobierno federal presentó cifras sobre la reducción de homicidios dolosos en los 22 meses que lleva la presente administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Autoridades federales reportaron una reducción en los homicidios dolosos registrados durante la actual administración. ı Foto: Captura de video

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó que, desde septiembre de 2024 a julio de 2026, los homicidios dolosos bajaron 51 por ciento, es decir, la mitad de cuando se recibió el Gobierno.

Asimismo, destacó una reducción de delitos de alto impacto, de 33 por ciento desde el inicio del sexenio, y en otros como el robo de vehículo con violencia, que registró disminución de 52 por ciento.

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