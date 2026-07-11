Uruapan mantendrá operativos permanentes con fuerzas federales y municipales; alcaldesa los acompañará

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, anunció que los operativos de seguridad desplegados en su municipio con apoyo de fuerzas federales serán permanentes y que, incluso, ella personalmente los acompañará, pues, dijo, con esto se garantizará una mejor atención en el territorio.

Entrevistada por medios, Quiroz García agradeció la atención que han brindado fuerzas federales en Uruapan, especialmente la de la Guardia Nacional y el Ejército, quienes, informó, han trabajando en la seguridad del municipio en coordinación con la Policía Municipal.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García ı Foto: Cuartoscuro

Destacó que la presencia de las fuerzas federales será permanente y que, paulatinamente, irá creciendo también la presencia de la Policía Municipal, en favor de aumentar la seguridad para las y los uruapenses.

TE RECOMENDAMOS: Tras ingresar al mar en Boca del Río Hallan sin vida a dos jóvenes de CDMX tras ser arrastrados por el mar en Veracruz

“Van a estar de manera permanente. Esto lo vamos a hacer conforme la fuerza de la Policía vaya creciendo —porque va a ir aumentando también— y con las corporaciones que nos están reforzando como municipio que son la Guardia Nacional y el Ejército. Vamos a trabajar en conjunto con ellos”, dijo la presidenta municipal de Uruapan a la prensa.

Operativo con el que se reforzó la seguridad en Uruapan, Michoacán, en abril, con apoyo de fuerzas federales. ı Foto: Cuartoscuro

Explicó que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también participan en el reforzamiento de seguridad, pero lo hacen más bien en los accesos y salidas del municipio.

“Hemos estado trabajando muy de cerca toda esta semana con los generales que están a cargo, hay muy buena disposición por parte de ellos, y claro que se agradece porque se necesita unir esfuerzos cuando las cosas necesitan cambiar”, abundó Quiroz García.

“No va a haber otro Carlos Manzo”, destaca Grecia

Cuestionada sobre si ella personalmente acompañará los operativos de seguridad, Grecia Quiroz aseguró que sí.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Destacó que, si es necesaria su presencia para que aumente la seguridad en el municipio, entonces acompañará los operativos cuando sea necesario, incluso cuando confía en las fuerzas federales y municipales.

“Sí, voy a estar yo acompañándolos, con mucho gusto lo hago, aquí vamos a estar. Desde la comodidad de nuestra casa no podemos hacer muchas cosas, así que si hay algo que yo pueda hacer con mi presencia, con mi tiempo, con el equipo de seguridad que me acompaña, lo vamos a hacer con mucho gusto”, explicó la edil.

🚨La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, aseguró que los operativos de seguridad serán permanentes y se realizarán de manera coordinada entre la Policía Municipal, el Ejército y la Guardia Nacional.



La edil afirmó que supervisará personalmente estas acciones y sostuvo que en su… — Azucena Uresti (@azucenau) July 11, 2026

Finalmente, Grecia Quiroz aseguró que, con esto, no busca imitar a Carlos Quiroz, su esposo y antecesor en el cargo, quien fue asesinado en noviembre del año pasado. Destacó que, más bien, busca continuar una estrategia firme de seguridad.

“Yo lo decía y lo dejo claro: por ningún motivo yo quiero imitar al presidente ni mucho menos, porque no va a haber otro Carlos Manzo, cada quien tiene su esencia, pero lo que sí hay es una responsabilidad y una convicción de que sí queremos que las cosas cambien”, concluyó Quiroz García.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am